Unicaja - Telekom Baskets Bonn: Los títulos son caros (67-69)

Era un escenario posible por desconocido. Jugar en casa, con obligaciones teóricas y el factor presión. Un título a dos partidos de distancia, pero un Carpena distinto, por distribución de aficiones, por ambiente. Los jugadores malagueños fueron superados por el Telekom Baskets Bonn (67-69), una de las grandes sensaciones del baloncesto en Europa, que justificó en Málaga su bien ganada fama. Aun así, el Unicaja se fabricó sin dejar de luchar una oportunidad de ganar el partido porque el equipo tiene mucho alma aunque el partido distara mucho de ser el mejor posible. Perry falló un triple para ganar el partido desde ocho metros y con oposición después de que TJ Shorts fallara dos tiros libres. El hierro rebotó el lanzamiento.

Hay que admitir que los alemanes fueron mejores desde que cogieron las riendas del partido en el segundo cuarto. Y no la soltaron. Se fueron hasta por 13 puntos, el Unicaja llegó a colocarse a uno cerca mediado el último cuarto, pero nunca pudo voltear. No se abandonó, pero no le llegó. El partido se jugó en un ritmo en el que teóricamente el equipo malagueño debía sentirse cómodo, pero no lo estuvo. Los alemanes, despojados de presión, no vacilaron y ganaron. La final será contra el Hapoel. El duelo entre los dos equipos mejores de la competición por pedigrí y trayectoria será en la de consolación, Unicaja-Tenerife. Así es este deporte, siempre imprevisible. No hay dramas, ilusionaba la posibilidad de ganar un segundo título, pero hay que entender este revés como una parte del crecimiento del equipo, que debe asimilar también decepciones para hacer callo y progresar. Levantar un trofeo es muy complicado y la BCL ha crecido bastante, se ha visto en Málaga.

El Unicaja empezó el partido con un punto de extramotivación. El ambiente que había creado la afición del Hapoel Jerusalem en la primera semifinal había contagiado a la cajista, que había hecho una previa larga y que tenía las ganas de demostrar que en su casa nadie apoya más, aunque el listón lo habían colocado bastante alto la hinchada roja. Enchufado, el Unicaja mandaba por 20-11 a falta de tres minutos para el final del primer cuarto. Podía correr, reboteaba y frenaba al Bonn e Iisalo pedía un tiempo muerto. Darío Brizuela y Kendrick Perry desbordaban con facilidad.

Fue un espejismo. Si alguien pensaba que iba a ser un paseo no podía estar más equivocado. El Telekom Bonn es otro equipo que va volando y rápidamente recortó la distancia y se metió en partido. Con 20-11, un pase largo de Alberto a Sima fue cortado por el rival y no se cerró un rebote. El Bonn se enchufó de la mano del explosivo TJ Shorts, que mostró su nivel en un evento de esta magnitud. El pequeño diablillo zurdo le buscaba las costuras al Unicaja. El spacing alemán era excelente, encontraba situaciones de tiros liberados en las esquinas, algo que el Unicaja era incapaz de hacer en esos momentos. Anotó nueve puntos en un segundo cuarto nefasto en el que se acumuló un parcial adverso de 4-20. No llegaban las soluciones en el Unicaja y el Bonn se sentía muy cómodo porque colapsaba el ataque malagueño y eso le permitía atacar con más paciencia. Incluso en los momentos en los que Shorts descansaba aumentaba la diferencia. Los síntomas eran preocupantes. La anotación más baja en un primer tiempo en esta edición de la Basketball Champions League era de 36 puntos y el Unicaja se quedaba en 31. Y la distancia era de 10 puntos (41 los alemanes). El interesante Delany y Hawkins habían dado un paso adelante también. Y defensivamente, Iisalo protegía a Shorts sin defender a Alberto o Perry para mantenerlo fresco y hacía interesantes variantes defensivas. Negaba el juego de poste bajo de Will Thomas y las posesiones se acababan sin fruto.Dentro de lo negativo, ese atasco había llegado en un momento de partido en el que no era irresoluble. El Unicaja picaba piedra para ir recortando. Desde los 13 puntos que llegó a tener el Bonn, con Shorts generando ventajas y abriendo el campo muchísimo, bajó a los siete (50-57), al final del tercer cuarto. Bajó a uno (59-60) mediado el último. No se asustaba el equipo alemán. El Unicaja perdía balones y fallaba tiros (raspó el 20% en triples) que no suele. Se fabricó en el último minuto, en el que perdía por siete puntos y se colocó a dos y bola tras fallar Shorts dos tiros libres. Perry fue a por el triple, pero no entró. Los títulos son muy caros.

