Unicaja - Tofas Bursa: Pegada de oso (89-70)

El Unicaja despachó con suficiencia su primer partido del Round of 16. El Tofas Bursa, disminuido sin dos jugadores capitales (su base Cassius Winston y el pívot Austin Wiley), dominó en el arranque pero cuando la maquinaria de Ibon Navarro adquirió velocidad de crucero demolió a su rival sin piedad. No salió el cuadro malagueño con los mejores niveles de intensidad y concentración. Tampoco ayudaron varios parones externos para coger ritmo. Pero, una vez arrancada la maquinaria cuando entró la primera rotación, los turcos se fueron consumiendo ante la defensa cajista, más fiera y férrea conforme pasaban los minutos. Pocos equipos tienen acceso al nivel actual del Unicaja en esta competición si la versión malagueña es normal. No debe haber confianzas, porque sólo es malo, pero si existen unos mínimos altos en las diferentes facetas del juego, el tope en la BCLes el cielo.

Alberto Díaz no fue forzado por sus molestias musculares, como en Badalona, aunque sí se vistió para cumplir los cinco cupos. Con Mario Saint-Supéry en la lanzadera hacia Burgos, el siguiente canterano en la línea sucesoria es Guillermo del Pino, que debutó oficialmente en el último cuarto con la camiseta cajista para descargar de minutos a los exteriores. Con 10 (uno de ellos Lima) no salen igual las cuentas que con 12 para el método que maneja Ibon de reparto casi matemático de minutos. Sin la exuberancia de Saint-Supéry, Del Pino es también un talento superior, MVP del último Europeo sub 16 y con una calidad altísima. Pero, obviamente, no tiene el rodaje del malagueño con el primer equipo. Un bautizo en la élite, no obstante, es un día de fiesta en Los Guindos, donde Del Pino está desde edad infantil, cuando llegó desde Córdoba.

El Tofas es un equipo tendente a la anarquía, con varios jugadores con nombre. Empezó suelto y consiguiendo forzar varios malos ataques del Unicaja. No suele pedir Ibon tiempos muertos en el primer cuarto, pero sí utilizó en esta ocasión con el 2-11 de salida que hubo. Llegó a alcanzar los 10 puntos de renta el Tofas, pero la salida de Will Thomas empezó a dar seriedad al equipo. La polivalencia de la plantilla permite conformar estructuras de quintetos diferentes aun con ausencias. También entraba con algo más de peso Augusto Lima. Al final del primer cuarto llovía menos (17-21).

Y la moto ya estaba arrancado en el segundo periodo, donde el Unicaja rayó a gran nivel hasta asfixiar con la defensa al rival, al dejarlo en sólo seis puntos en 10 minutos. Ello permitía al Unicaja imponer su ritmo y ahí es demoledor. Perry volaba, Carter hacía varias acciones de seda y al descanso la renta era ya de 14 puntos (41-27).

Se movió ya el partido en la frontera entre los 15 y 20 puntos, alcanzada en alguna ocasión. Carter seguía repartiendo juego y Taylor aparecía, también Osetkowski. Atrás, enorme influencia de un gran Ejim. Tuvo un arrebato el Tofas al bajar de los 10 puntos (74-65) a tres minutos del final tras un par de malos ataques cajistas con respuesta rival. Tras el tiempo muerto de Ibon, parcial de 8-0 para despejar cualquier duda. Ya en la espiral de dos partidos por semana hay hueco a veces para la dispersión. Pero el Unicaja tiene un colchón de seguridad importante con el nivel adquirido para gestionar situaciones que no sean las ideales en esta competición. Una victoria aseada y solvente para poner las bases del pase a cuartos de final. Ahora, dos viajes a Francia.

Estadísticas