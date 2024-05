Unicaja - Zunder Palencia: Arrodíllense ante el líder (93-69)

Arrodíllense al líder de la ACB 23/24. El Unicaja no falló ante el bravo Zunder Palencia (93-69), que en la primera parte fue pegajoso pero que se acabó domesticando, y que pudo certificar ese primer puesto que se trajo de Barcelona. Se consigue 18 años después, la última alternativa a Madrid y Barça fue el Baskonia en 2009. No es un título, pero invita a reflexiones varias. En un baloncesto monopolizado por los futboleros, donde el mundo avanza y la brecha se va abriendo, magnates, mecenas, el equipo malagueño cristalizó otra de esas maravillas que va al baúl de los recuerdos de esta última etapa, ya extenso, con la BCL dándole brillo en Los Guindos, y un play off que se atisba ilusionante, donde se tendrá factor cancha en un hipotético camino hacia el título, que no suena descabellado. Porque es un equipo monumental, especial, con sangre en los ojos, como reconocía Juanma Rodríguez, alguien que ya ha visionado mucho baloncesto. Son 28 victorias en Liga Regular, la mejor marca en la historia del club, pulverizando las 27 de la 00/01 con Boza Maljkovic. Ahora en el banquillo con otro genio como Ibon Navarro, que ha sabido ingeniar una máquina perfecta, trece locos que van a por ese doblete. Piano a piano, porque la travesía es larga y compleja aún, pero es el año para soñar más fuerte que nunca por esa Liga. Espera BAXI Manresa en cuartos de final.

En un inicio áspero, entendible por el esfuerzo en el Palau 48 horas antes. Honor a Zunder Palencia, que nunca le perdió la cara a la competición, club y una afición que se han ganado el cariño de la ACB. Volverán. Pagó un peaje caro de aclimatación, desde el inicio de temporada ahí abajo, pero siempre dio buena imagen. En el Carpena saldría con vergüenza torera, aprovechando esa versión del Unicaja laxa y espesa, con Benite como faro de un equipo aseado. Interpretaron los malagueños que era un partido que trabajar tras el primer cuarto (17-17), y madurar, axioma de su identidad. Otra seriedad y consistencia gracias a Djedovic, que robaba una pelota para Carter en su primera acción. Esas fases de ir encontrando jugadores y encender la mecha, con errores de falta de tensión. Dio orden Will Thomas, acierto Kalinoski, y el Unicaja fue encontrándose. Hacían pupa Pasecniks y Piñeiro (29-34), junto con Hands, los jugadores más interesantes de la plantilla palentina. Luis Guil lo paraba tras un triple diagonal de Ejim (33-34) y ahí vino la primera avalancha verde. Un parcial de 13-0 liderado por Perry. El de Florida cerraba la primer parte con un calco de esa canasta que dio el triunfo en el Palau (42-34). Ya estaba aquí el Unicaja. El líder.

El Unicaja pondría la directa, apoyado en ese estado de confianza del final de primera parte, con el mismo actor. Perry orquestaba y veía el aro, también Kalinoski, en un tercer cuarto donde emergió un Melvin Ejim colosal tras el paso por vestuarios. El canadiense salió enrabietado, 15 de sus 22 puntos llegaron en ese intervalo. Se terminó de despegar el Unicaja gracias a Ejim, Taylor y Kalinoski (68-48). Último cuarto de ir controlando esfuerzos, hacer algún que otro experimento y con un ojo en el play off, seguro que en el banquillo malagueño atento a la resolución de la jornada. Con un Carpena que hacía la ola y donde aparecía ese ambiente festivo de casi siempre. Tremendo gesto del Palacio despidiendo a un Zunder Palencia que ha caído simpático esta temporada, por su hospitalidad y cercanía. Mientras, Málaga ya activa el modo play off, en un cierre de temporada perfecto, también en salud. Ibon reservó a Kravish y el resto de la plantilla está apta. Qué semanas se avecinan. Abróchense los cinturones, pero antes aplaudir a este Unicaja legendario.

Las estadísticas