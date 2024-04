El Unicaja activa el modo killer para la Final Four de la BCL

El Unicaja toma este martes a las 13:00 horas un vuelo a Belgrado. Tres horas y 10 minutos de trayecto previsto en la nave de Air Serbia para tomar tierra en el Nikola Tesla. Comienza una aventura seductora para intentar conquistar el título de la Basketball Champions League. Ni se ha ganado antes en dos ediciones ni se jugó una final. Cada cual le dará un valor, pero es un título continental. Sólo hay dos (Korac’01 y Eurocup’17) en las vitrinas de Los Guindos después de más de 30 años jugando competiciones europeas.

En la plantilla del Unicaja hay una herida abierta desde aquel viernes 12 de mayo de 2023 en el Martín Carpena, esa derrota ante el Bonn. Seguramente fue la más dolorosa en estos dos años en los que el globo no deja de inflarse. Se vieron lágrimas, había mucha ilusión por conseguir en casa un segundo título en dos meses. No consoló que fuera el posterior campeón ni que medio equipo más el entrenador acaben de ganar la Eurocup con París y se hayan metido en la Euroliga. Es algo que los jugadores han expresado más de una vez. “Un fin de semana de mierda”, decía poco después Dylan Osetkowski en estas páginas para definir cómo se había sentido el equipo. Ibon Navarro ha recuperado aquella expresión más de una vez para referirse a lo que palpa de ansia de revancha en el vestuario. Tras la victoria ante el Baskonia, Osetkowski expresaba de nuevo el sentir y cómo aún tienen sangre en el ojo de aquel día. “¿Feliz? ¿Por qué? No hemos ganado nada aún, así que tenemos que ir a por ello. Tenemos la oportunidad el próximo fin de semana y no podemos dejarla pasar. Este es el fin de semana que tanto estamos esperando y tenemos que conseguirlo”, verbalizaba el californiano.

“No podemos controlar que la gente diga que somos favoritos para la Champions. Si piensas, hemos perdido dos partidos sólo y lo fácil es quitarte el cartelito y colgárselo a otro. Pero no me cabe duda de que este UCAM Murcia es el mejor de la historia del club. Eso ya te habla del nivel. El partido que jugamos en Liga contra ellos no es una referencia: venían de jugar 48 horas antes BCL en Turquía, sin Birgander y Radebaugh, con Todorovic recién llegado... Es otro equipo distinto ahora”, señalaba Ibon Navarro en el postpartido de Movistar ante el Baskonia, en un proceso que ya comentaba días atrás: “Es verdad que hay una atención especial. Todo el mundo tiene muy mal recuerdo del fin de semana de la Final Four con el Bonn. Ya dijo Dylan que había sido una mierda. Pero el tener la competición entre ceja y ceja, tenerla mucho, no hace que ganes. Por desearla mucho te la dan, no tiene nada que ver. Si eso genera una obsesión, y te olvidas de las cosas que tienes que hacer, lo normal es que no la ganes. Por ejemplo, el año pasado”.

“No pensamos tanto día a día, nosotros tenemos objetivos más grandes. Estamos enfocados en cada partido. Sabemos que este partido era muy importante ante el Baskonia. Ahora sí podemos enfocarnos en la Champions League e ir a por ella”, razonaba el que sería MVP del partido ante los vascos, Tyson Carter.

El Unicaja tomará contacto ya el miércoles con la pista del Belgrado Arena tras dormir ya este martes en el Crowne Plaza, cuartel general de la competición, apenas a 15 minutos andando del pabellón. Se ejercitará miércoles y jueves al mediodía, con atención a los medios posterior y con rueda de prensa de entrenador y capitán en la víspera. El viernes llegará el chárter con directivos, familiares, aficionados y prensa, para estar el fin de semana y en los dos partidos. El sábado será la entrega de premios, que ya se sabe qué supone si la semifinal se ha perdido, lo vivió el Unicaja en Málaga el año pasado. El resto de equipos también irá llegando este martes y miércoles a la capital serbia para pelear por el título de la BCL y el millón de euros aparejado para el campeón. El cuadro de Ibon Navarro aterrizará como líder de la ACB y con sólo tres partidos perdidos en 2024 (Joventut, Tenerife y Madrid). Pero las decepciones ante Bonn y Lenovo en casa en Final Four y Copa han aumentado el hambre. Llega en modo killer el Unicaja a Belgrado, con una misión clara: ganar la BCL.