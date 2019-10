El Unicaja agiliza el fichaje de una exterior

El Unicaja Femenino ha perdido sus dos primeros partidos. No es que haya nervios, pero sí se ha detectado una carencia con la que ya contaba tras la espantada de Shayna Gore, la norteamericana que se marchó a los pocos días de llegar por la inadaptación. Entonces, el mercado no ofrecía soluciones claras. Ahora, el club ha intensificado su búsqueda para hacer al equipo más competitivo en su estreno en Liga Femenina 2.

"Te mides a un equipo físicamente superior y nos cuestan los lanzamientos exteriores. Nos falta Angel Robinson, que está lesionada y la semana que viene puede empezar a medio entrenar. Y también nos falta una jugadora que nos dé experiencia y tiro exterior, que nos abra el campo y que se puedan meter más balones dentro. El club está trabajando en ella", decía Lorena Aranda, entrenadora, tras el partido ante el Sant Adriá. En efecto, el club ha agilizado las gestiones para cerrar la contratación de una jugadora que dé más empaque al juego perimetral. Hay que recordar que con la marcha de Gore, hay opciones de ficha a una extracomunitaria.

"Fueron superiores tanto defensiva y ofensivamente. Sabíamos su potencial. No fue el mejor partido. Ninguna de las jugadoras estuvo acertada, sacamos todo lo que teníamos, pero no salió. Hicimos 2/16 en triples y 13/43 en tiros de dos, faltó alguien que las meta. No hay malas sensaciones pese a todo, es el mensaje que transmitimos, se desgastaron, te ves con esa desventaja y puede pasar que al final se bajaran un poco los brazos. No podemos compararnos con Sant Adriá, pero es verdad que necesitamos llevarnos buenas sensaciones de cada partido", proseguía la entrenadora malagueña.

"Vino mucha gente y queríamos dedicarle una victoria. Nos supo mal por ser un día histórico. Hicimos dos cuartos muy buenos, de tú a tú. Con las gradas llenas, frente a un equipazo. No nos podemos quedar con la imagen del último cuarto porque este equipo va a dar que hablar este año", remachó Aranda.