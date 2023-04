El Unicaja alcanza las quintas semifinales europeas de su historia

El acceso del Unicaja a la Final Four de la Basketball Champions League implica que el club malagueño jugará por quinta ocasión unas semifinales de competición europea. Do veces fueron en la Copa Korac (99/00 y 00/01), una en Euroliga (06/07) y una más en la Eurocup (16/17). Dos veces se ganó el título, una vez más se llegó a la final y otra se cayó en ese instancia.

Tras un recorrido en el que se pasó la fase previa y se ganaron cinco partidos en cada fase, la de grupos primera y el Round of 16, la superación de la eliminatoria ante el UCAM Murcia permite estar entre los cuatro mejores equipos de la competición, que se decidirá en un formato de Final Four del 12 al 14 de mayo, en sede que aún no se ha confirmado pero para la que Málaga tiene muchas opciones de albergar, una vez se confirmó el pase del Unicaja a los cuatro mejores.

Estar en unas semifinales europeas es un logro importante. Aunque este Unicaja ha roto las previsiones con el título de Copa del Rey, no deja de ser un motivo de alegría para un club huérfano de ellas durante demasiado tiempo. Las primeras semifinales fueron en la Copa Korac de la temporada 1999/00, cuando se derrotó en doble partido al Estudiantes (85-72 en la ida en Málaga y 53-47 en Madrid en la vuelta), lo que permitió jugar el duelo final ante el Limoges, en el que se cayó. Al año siguiente se volvió a llegar a la misma instancia y se volvió a ganar al Ricoh Astronauts (46-59 en Amsterdam y 86-55 en Málaga) para después tumbar al Hemofarm y ganar el primer título de la historia del club.

A partir de ahí llegó la consolidación en la Euroliga, con 16 temporadas consecutivas en la mejor competición del continente. Ello elevó la dificultad y sólo una vez se estuvo en las semifinales. Fue en aquella mágica Final Four de Atenas. Ahí el equipo malagueño llegó tras una inolvidable eliminatoria ante el Barça y el triple de Pepe Sánchez. Se perdería en el OAKA tras una gran lección de coraje con el CSKA (62-51) antes de ganarle al Tau (78-76) el partido por el tercer puesto.

Y la última semifinal europea jugada fue en 2016/17, preámbulo del título de la Eurocup. Tras haber ganado (1-2) al Bayern en cuartos de final, se liquidó en dos partidos, siempre con el factor cancha adverso, al Lokomotiv Kuban (0-2) tras dos grandes partidos en Krasnodar y Málaga. Después llegaría el tercer partido en La Fonteta para levantar el que era el cuarto título de la historia del club y segundo europeo. La Copa de Badalona hizo sumar el quinto. Y el sexto está a dos victorias.