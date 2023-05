El Unicaja aumentará unos dos millones de euros su presupuesto para la temporada 2023/24

Las renovaciones para mantener el bloque en el Unicaja aumentarán de forma significativa el presupuesto del club, en torno al 20%, para la próxima temporada. Unos dos millones de presupuesto extra tendrá el equipo para la temporada 2023/24, con previsible extensión para las siguientes en vista de la longitud de las renovaciones. Fundación y Banco han olvidado cuitas pasadas y han arrimado más aún el hombro para mantener el bloque campeón.

"Está pensado el tema fiscal", reconocía López Nieto, presidente cajista, en los micrófonos de Radio Marca Málaga: "Cuando vemos que los jugadores no fidelizan en los equipos es por el tema de la fiscalidad. Cobrando lo mismo, ellos cobran en neto, el primer año de residencia el club paga el 19% de impuestos y el segundo año se va al 45%, que lo paga el club también. Renovar jugadores supone un 26% más de cada contrato en el coste del club. El compromiso prudente del Banco y la Fundación nos ayudó, esto va a crear una continuidad, una fidelización y una identidad del público con nuestros jugadores. Hay plantillas que se cambian cada año. Hemos encontrado un estilo de juego, una manera de interpretar Unicaja. Agradezco el esfuerzo que nos han autorizado Banco y Fundación para, dentro de la prudencia y la austeridad, mantener el bloque. Son en torno a los dos millones de euros más". El presupuesto estaba para este año en algo más de los 10 millones de euros, así que el crecimiento será significativo, aunque lejos aún del Top 4, con Baskonia y Valencia en la frontera de los 20 y Barcelona y Madrid en los 40.

"Tenemos renovados a más del 60% de la plantilla, con Barreiro vamos a aplicar la cláusula de continuidad. Estamos intentando que los jugadores vean las aspiraciones deportivas y económicas. Quedan dos o tres flecos. El trabajo lo tenemos muy adelantado. Los representantes, lógicamente, velan por sus jugadores. Quedan dos o tres pinceladas, no vamos a acelerar los tiempos, los lleva marcando Juanma con acierto. Puede que haya alguna variación, pero también se puede dar la situación de que tengamos una plantilla calcada", explicaba el presidente cajista sobre cómo ha evolucionado el mercado en estos meses, en los que se ha dejado perfilada la plantilla. Will Thomas y Tyson Carter, más la disyuntiva Sima/Lima, son los cabos pendientes que queda para la temporada próxima.

"No todos los años el Unicaja va a ganar títulos", recalcaba López Nieto: "Sí tenemos la obligación de tener un proyecto identitario para pelear situaciones y generar una simbiosis buena de juego. En los momentos malos habrá que apretarnos entre todos para salir. Hemos renovado un equipo que ha funcionado. El Manresa hizo una plantilla que causó admiración el año pasado: Bako, Thomasson, Muoneke... Pero no pudieron retenerlos por su coyuntura económica. Sin embargo, al apoyo de Fundación y Banco, fundamentales en este proyecto, hemos conseguido retener a jugadores por cariño, identidad y dinero. Hemos conseguido consolidar un proyecto. Sabemos dónde queremos estar. Mínimo ocho primeros de la Liga, mínimo Copa del Rey y competir bien en Europa. A partir de ahí, años mejores o peores, pero con esos mínimos".

Recordaba López Nieto que la próxima pretemporada dependerá de si se gana la BCL, lo que implicaría un viaje a Singapur para jugar la Intercontinental. Además, hay presencia garantizada en la Supercopa por el título de Badalona. "En la configuración de la primera plantilla vamos a llegar bien, pero Juanma no para de trabajar. Está la postemporada con la gente que está cedida o tiene vínculo con nosotros. La pretemporada la estamos afilando, dependiendo de si ganamos la Final Four, ese gran sueño, tendríamos que ir a Singapur a jugar la Intercontinental, con una Supercopa ACB que jugar. El verano sería muy agitado. Jugaremos, claro, el Costa del Sol y la Copa Andalucía, que habrá que ver en qué formato será si Betis o Granada permanecen o no".