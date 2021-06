El Unicaja cadete, en el Campeonato de España

Comienzan los campeonatos de España en categoría cadete para el Unicaja. A partir de este viernes 18 de junio, los equipos masculino y femenino, ambos campeones de Andalucía, competirán por el título en San Fernando (masculino) y Lleida (femenino).

El Unicaja Andalucía masculino, entrenado por Chiki Gil, forma parte del Grupo C de la competición junto al Gran Canaria (1º Canarias), el Casademont Zaragoza A (1º Aragón) y el Baloncesto Torrelodones A (3º Madrid), disputando sus encuentros en la localidad gaditana. El debut es a las 11:30 horas ante el cuadro maño hoy. Mañana, también a las 11:30 horas, ante el Torrelodones para cerrar el domingo a la misma hora ante el Gran Canaria

El lunes 21 se disputarán los octavos de final, enfrentándose el 1º del Grupo C al 3º del Grupo B, el 2º del Grupo C al 1º del Grupo H y el 3º del Grupo C al 1º del Grupo B. El martes 22 se celebrarán los cuartos de final, disputándose las semifinales el miércoles 23 y el partido por el tercer y cuarto puesto y la final, el jueves 24.

El Unicaja femenino que entrena Jesús Lázaro, por su parte, competirá en Lleida en el Grupo D junto al Barça CBS A (3º Cataluña), el Ponce Valladolid (1º Castilla y León) y el Bosco Salesianos (1º Galicia). Se debuta hoy ante el Ponce Valladolid (19:00 horas) para seguir el sábado ante el Barça CBS A (17:30) y el domingo ante el Bosco Salesianos (17:30)

A partir del lunes 21 se disputarán los octavos de final, enfrentándose el 1º del Grupo D al 3º del Grupo A, el 2º del Grupo D al 1º del Grupo G y el 3º del Grupo D al 1º del Grupo A. El martes 22 se celebrarán los cuartos de final, disputándose las semifinales el miércoles 23 y el partido por el tercer y cuarto puesto y la final, el jueves 24.

Los dos equipos consiguieron ganar el Campeonato de Andalucía semanas atrás y se presentan con buenas perspectivas en un campeonato para jóvenes nacidos después del 1 de enero de 2005.