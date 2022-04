El Unicaja defenderá seis puntos de ventaja en Cáceres (75-69)

En un partido emocionante y emotivo, el Unicaja arrancó una victoria muy meritoria (75-69) ante el Sagrado Corazón en la ida de la eliminatoria previa de la fase de ascenso a la LEB Plata. El filial cajista completó un partido anormalmente maduro para un equipo tan joven. La mayor ventaja del partido para los de Antonio Herrera coincidió con el bocinazo final, tras un mate en un rebote de Victory Onuetu.

Defenderá seis puntos de ventaja el filial en Cáceres. Será durísimo porque el rival es uno de los mejores de toda la Liga EBA, es el que mejores números ha atesorado, con el MVP de la competición. Llegaba a Los Guindos, donde se vivió un ambiente muy bonito con un lleno hasta los topes, después de 18 victorias consecutivas. E hincó la rodilla ante el corazón del Unicaja, que acabó el partido con un parcial de 6-0 para coger una ventaja interesante vista la igualdad que reinó en el partido.

El Unicaja consiguió ganar de manera inverosímil en cierta forma por el tremendo potencial físico, en el contexto de la categoría, del rival, que capturó la friolera de 27 rebotes de ataque. Los árbitros dejaron jugar bastante y lo aprovecharon los rivales. En el total, 31-51 para los extremeños bajo los aros. No llegaron al 30% en los tiros de campo, pero vivieron del rebote de su equipo. Con el partido moviéndose en márgenes muy estrechos, el Unicaja no desesperó y perseveró con personalidad, en un equipo que no llega a los 17 años de media. El premio a la constancia llegó con el triunfo por seis puntos, que permite llegar a Cáceres con esperanza de acceder a la fase final.

En el plano numérico, Álvaro Folgueiras firmó 12 puntos, siete asistencias, seis rebotes y cuatro robos para 24 de valoración. Álvaro Fernández hizo 16 puntos, cuatro asistencias, tres rebotes y 23 de valoración. Además, Rubén Vicente hizo 14 puntos y Mario Saint-Supéry, que se debió retirar al final con un gemelo subido, sumó 11.