El Unicaja explica cómo será el regreso del público para la temporada 2021/22

La pandemia ha cambiado radicalmente consensos y necesidades. Los clubes se afanan por encontrar fórmulas para que el máximo de los espectadores fieles vuelvan a las canchas, en el caso del Unicaja. Que no se pierda la masa social existente es un reto ciclópeo. Los hábitos durante año y medio han oscilado. El miedo persiste en un sector de la sociedad y el regreso no es masivo aún. El Unicaja se ha afanado por encontrar una fórmula lo más justa posible para que los abonados puedan regresar al Carpena con las limitaciones de espacio. Las restricciones propician que no haya campaña de abonados propiamente dicha, no habrá cuotas habituales sino que se pagará por acudir a cada partido. Eso sí, los 6.000 que tenía el club en la campaña 2019/20 (había algo más de 1.000 para empresas aparte) tendrán la opción preferente de acudir a los encuentros.

"No es una situación fácil y no hay una solución ideal, ya que tenemos más abonados que localidades disponibles. A día de hoy, el aforo de público permitido en espacios deportivos cubiertos según normativa de la Junta de Andalucía a fecha 15 de agosto de 2021, es del 30 % aunque, en realidad al aplicar la disposición reglada (ocupación de los asientos alternos ocupados de izquierda a derecha y filas alternas libres), el aforo del Martín Carpena queda establecido en un 26%", explicaba el club en una nota de comunicación a los abonados, que deberán estar más activos, desde el perfil telemático hasta comprar cada partido que le corresponda. Actualmente habría unas 2.500 personas en cada partido, aunque en la volatilidad actual puede cambiar todo.

Este escenario será revisado cada 15 días "por lo que no podemos garantizar un aforo mínimo durante toda la temporada, así que hemos decidido que no habrá una campaña de abonos como tal, sino una “Campaña de Retorno", en la que todos los abonados van a tener la opción de volver al Martín Carpena, pero no adquiriendo un abono, sino comprando las entradas para cada partido a precio de abonado, en las localidades que haya disponibles (no en su asiento de abonado)", prosigue el club su explicación. Es decir, podrá crecer si la evaluación de la pandemia es favorable.

Para continuar con su condición de abonados no habrá que pagar nada. Sólo se abonarán las entradas que se adquieran. Para los “Siempre Te Llevo Conmigo” la entrada más barata será de 2 euros (infantil en canasta superior) y la más cara 18 euros (adulto en tribuna) y para el resto de abonados, los precios serán entre 3 euros (infantil en canasta superior) y 19 euros (adulto en tribuna). En el caso de que quedaran entradas libres, por falta de demanda o por crecimiento del aforo permitido, para el público en general serán entre 50% y 75% más caro.

El retorno al Carpena se hará siguiendo un estricto protocolo sanitario para ofrecer a los espectadores el máximo nivel de seguridad a la hora de asistir a nuestros partidos.

Paso 1: Sorteo Grupos

"Para que todos los abonados puedan volver al Carpena y poder realizar un reparto justo y equitativo de las entradas disponibles, vamos a dividir el calendario de partidos en tres grupos (siguiendo un criterio deportivo, según la clasificación de los equipos en las últimas temporadas y su orden en el calendario) para que todos los abonados tengan derecho preferente de compra para un grupo de partidos", explica el club: "Los grupos de abonados se publicarán en nuestra web (con su código de abonado que puede encontrar en la tarjeta), y se establecerán un periodo de reclamación para que las familias o amigos que quieran ir en el mismo grupo puedan solicitar el cambio, si han sido separados". El 1 de septiembre, se realizará un sorteo ante notario para adjudicar cada grupo de partidos a un grupo de abonados.

Entre los 20 partidos asegurados (17 de la ACB y 3 de BCL), se harán dos grupos de siete de partidos y uno de seis. Cada partido extra (de BCL o play off de ACB) se irá añadiendo en el orden correspondiente a cada grupo.

Paso 2: Comprar entrada a precio de abonado

Para cada partido, se abrirá la venta primero para el grupo al que le corresponde ese partido. Las primeras 24 horas podrán comprar los “Siempre te llevo conmigo” de ese grupo y después (hasta cinco días antes del partido) todos los abonados de ese grupo. Si quedaran entradas disponibles, se pondrán a la venta para los otros dos grupos de abonados (hasta tres días antes de cada partido) y, en última instancia, al público general (a precio de taquilla). De cara a los posibles partidos de Play-in, Round 16, eliminatorias… cuando el equipo vaya superando las fases, los partidos se irán adjudicando por orden a cada grupo.

Todos los abonados, compren entradas durante esta temporada o no, mantendrán su condición de abonado, con las mismas ventajas de descuento en tienda o reserva de asiento para la siguiente campaña de abonados.

Es decir, un abonado que quiera volver al Martín Carpena esta temporada tendrá que seguir estos pasos:

Comprobar en la lista de grupos de abonados que está junto a los abonados con los que acudía habitualmente a los partidos El día del sorteo, conocer para qué grupo de partidos tiene preferencia en la compra. Hasta 5 días antes de cada partido, comprar su entrada a precio de abonado (según la zona que elija) en las localidades disponibles. Volver a sentir toda la emoción y el ambiente de un partido en vivo.

El sistema podrá sufrir algunas modificaciones durante la temporada ya que nos encontramos en un escenario cambiante. Por eso es muy importante que los abonados interesados en volver al Carpena estén atentos a su email, los canales del club (web / Redes sociales) y medios de comunicación.