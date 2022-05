El Unicaja trabaja la invitación para la BCL y Patrick Comninos remite a finales de junio

Se juega este fin de semana la Final Four de la BCL en Bilbao. Gran ambiente en Miribilla, excelente puesta en escena y gran final española, Baxi Manresa. No está allí el Unicaja, como quizá por jerarquía, historia y presupuesto debía ser. Pero la temporada ha sido un despropósito grande que tampoco dio para participar en una fiesta. El CEO de la BCL, Patrick Comninos, ofreció una conferencia de prensa en Bilbao y se refirió a muchos temas, entre ellos a la situación del Unicaja.

A pregunta de Málaga Hoy, Comninos respondió al caso particular del Unicaja. Duodécimo, a tres victorias del décimo y a dos del undécimo, la posibilidad de alcanzar un puesto por vía deportiva está bastante complicada porque Bilbao y Breogán quieren participar. Por delante, Tenerife, Manresa y Murcia también son clubes de órbita BCL. En Bilbao está el presidente del club, Antonio Jesús López Nieto. Trabaja también para que haya al menos una invitación para la fase previa, lo más probable si el Unicaja no está entre los 10 primeros, como parece que será, al final de la temporada regular.

"Este tremendo interés de la ACB es uno de los puntos de apoyo de la organización. Si miramos atrás, en nuestra corta historia, en 2016 empezamos la BCL. Sólo un equipo, Tenerife, quiso jugar. El año pasado tuvimos una petición de ocho. Este año crecerá. Es un voto de confianza enorme. Gusta cómo la BCL organiza y cómo es la competición. Tenemos un número limitado de plazas por cada país y seleccionamos siempre con criterios objetivos", respondió Comninos, que especifió que "es un acuerdo de larga duración con Málaga que no garantiza esa participación, de otra manera no tendríamos estas conversaciones con el Unicaja. No es una licencia que garantizaría automáticamente la presencia del Unicaja en la BCL, no hay nada asegurado. Si el Unicaja finaliza por encima de una cierta posición en la clasificación de la ACB tendrá una oportunidad de participar, es el acuerdo. De nuevo, está basado en principios deportivos. Alguna vez oigo o leo que también la BCL está basada en licencias, lo cual no es preciso, no se acerca a lo que ocurre. Y la petición de Málaga es una prueba de que no ocurre eso. Tuve la oportunidad de reunirme con el presidente del Unicaja ayer. Tenemos que ver los tres partidos que quedan en la ACB, necesitamos ver cómo acaba la clasificación, el número de clubes interesados en participar de la ACB y entonces a finales de junio tendremos la reunión definitiva del board y tomaremos la decisión de qué equipos de ACB y de toda Europa podrán participar. Así que tendremos que esperar un poco más".

Se le preguntó por otro caso particular español, el San Pablo Burgos, bicampeón y que ahora está al filo del descenso. "Tuve una petición de Burgos usando este argumento. No es un proceso fácil. La clasificación para la BCL está basada en la posición en la última temporada doméstica. Desgraciadamente para Burgos, no están teniendo una buena temporada, es algo que ocurre por la naturaleza competitiva de la ACB. Burgos o Andorra, que está en semifinales de la Eurocup, están luchando por no descender. En nuestra normativa se recoge que si la BCL puede invitar es a la temporada regular o a la fase previa. Es lo que ocurrió con Galatasaray el año pasado. 48 equipos entraron a la fase previa y 24 equipos directamente a la fase regular. Tuvimos tres equipos invitados en total entre las dos, es un número muy pequeño. Siempre es discutido en el board de junio", recordó: "La ACB es una competición tremendamente competitiva. La junta de gobierno de la BCL tiene la potestad de invitar a un número de equipos. Tener la representación de tantos campeones de Ligas nacionales y equipos de tantas ligas nacionales es algo que nos orgullece".

La misma pregunta sobre los cupos de la competición por país se le realizó desde Turquía, desde donde el año pasado llegaron cinco equipo. "El hecho de que no sólo Bahcesehir, que ha ganado la FIBA Europe Cup metiendo a 13.000 espectadores en la final, sino de que más de la mitad de la Liga de Turquía quiere jugar, es algo estimulante porque reconoce la importancia. El año pasado Turquía tuvo cinco plazas porque el board decidió invitar al Galatasaray aunque no acabó en las plazas deportivas. Necesitamos esperar, ver la lista de peticiones de Turquía y todos los países, mirar las clasificaciones y decidir", recordó.

"Me voy atrás hace un año, al día antes de la Final 8 en Nizhny, que parece que fue hace mucho tiempo y eran otras circunstancias. Dijimos nuestras intenciones de celebrar la Final Four en una sede neutral o no ligada con un equipo participante, fue una decisión muy importante tras una trayectoria de cinco años logrando una credibilidad y un evento que culmina una sensacional temporada. Era el momento de evaluar esa opción, se apostó por Bilbao y el apoyo recibido por el club, la ciudad, el gobierno... Ha sido espectacular. Y refrenda nuestro objetivo de seguir creciendo y encontrar nuevas formas de hacer crecer nuestra joven competición que apenas cuenta con seis años pero en la que damos pasos decididos cuidando a nuestros equipos y trabajar con las competiciones nacionales mano a mano con un abordaje en el que cada partido cuenta y un calendario adaptado", prosiguió el mandatario griego: "Hemos ido adaptando el sistema de competición ante las necesidades planteadas por el reto que ha supuesto el Covid. Hemos cambiado el sistema con un nuevo abordaje que es el correcto para el momento en el que estamos posicionando en el panorama europeo. Creo que un punto crucial fue la final en Amberes. En la primera edición, Tenerife, jugó la final y en Atenas lo hizo AEK. En Amberes, el anfitrión se quedó fuera de la gran final pero el pabellón estaba lleno y el espectáculo fue de un altísimo nivel. Ahí se vio que estábamos en la buena dirección y haciendo las cosas bien. Luego tuvimos que lidiar con todo lo que supuso el Covid, con dos torneos y sin recortar ni un euro de los premios económicos. Sabíamos que esto era muy importante para todos nuestros equipos y organizamos dos Final8 en tiempos complicadísimos mientras otras competiciones no pudieron ni acabar sus competiciones.

"En estos seis años hemos demostrado nuestro compromiso con nuestros clubes y nuestras ganas de definir el mapa baloncestístico europeo. En las últimas campañas hemos ofrecido un nuevo sistema, hemos abierto nuevos territorios, nuevos mercados y son iniciativas que nos hacen ver el futuro con entusiasmo, emoción e interés. Creemos que la BCL está en el momento que deseamos y con ganas de seguir creciendo. Ahora tenemos una final entre Tenerife y Manresa, con dos equipos que no se han salido del top5 de la competición más fuerte de Europa, la ACB, estamos encantados con el resultado", añadía Comninos sobre el desarrollo de la presente temporada: "Hemos iniciado las primeras discusiones para la próxima sede de la Final Four y espero que podamos anunciarlo antes del inicio de la temporada, aunque no siempre es fácil. Esta experiencia en Bilbao ha sido muy útil de colaboración con la ciudad y el gobierno local. Hay muchos equipos y ciudades o pabellones que han expresado su interés en este evento que va más allá de los propios partidos".

Sobre la eterna batalla entre FIBA y Euroliga, Comninos dijo que "es verdad que FIBA extendió el pasado verano una invitación a los equipos Euroliga y a la organización y a la NBA para sentarse en la mesa y encontrar la mejor forma de resolver la situación tan peculiar del baloncesto europeo. Todo el mundo está de acuerdo en que hay que cambiar y hay consenso en la necesidad de poner el valor las ligas domésticas y las selecciones nacionales. FIBA está comprometida en encontrar una solución, la NBA también quiere aportar su conocimiento… y soy optimista en que una vez que acabe la presente temporada volvamos a poder sentarnos en la mesa y encontrar formas de hacer mejor el baloncesto europeo", deseó el griego: "El modelo actual no es el ideal para la comunidad baloncestística, que no la componen únicamente 13 equipos. Tenemos que hacerla positiva, sostenible, de nivel, aportar claridad… Nuestra ambición es crear un ambiente colaborativo y la claridad empieza en el calendario, en el sistema de competición y en el crecimiento. Admiro a los aficionados que son capaces de comprender la estructura actual del baloncesto europeo con cuatro competiciones en las que unos tienen licencias, en otras son una selección random y en otra depende de los criterios deportivos. El numero ideal de competiciones y el acceso a las mismas es clave para encontrar esa claridad. Desde BCL o FIBA no se puede responder de forma unilateral, hay que encontrar una solución. Es difícil captar aficionados, hacerles entender las competiciones… Por eso FIBA tomó la iniciativa de sentar en la mesa para encontrar soluciones. No se puede entender que tu quipo juegue a la vez que tu selección nacional, eso un aficionado no lo entiendo. Lo bueno es que todas las partes estamos de acuerdo en esto. Queremos dar las soluciones a los aficionados. No queremos convencer a nadie, queremos crear un foro de participación en el que todos intercambien opiniones y encontrar un punto en común. No queremos convencer a nadie de que este bajo el paraguas de FIBA. La clave es cómo lo hacemos juntos en un ambiente que ayude a todos los equipos y no solamente a unos pocos. El calendario óptimo para hacer crecer el baloncesto en el que se separen los calendarios de clubes con el de selecciones es importante.. no pueden jugar el mismo día un club y una selección. No se pueden olvidar las cosas buenas que se han logrado pero hay que encontrar un punto en común".