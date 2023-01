El Unicaja vence en una mala jornada para los equipos malagueños de Liga EBA

Mala jornada para los equipos malagueños en el Grupo D-A de la Liga EBA, con el único triunfo del filial del Unicaja. En el resto de partidos, derrotas de Novaschool, Hospital Ochoa Marbella, Benahavís y Colegio El Pinar.

La buena noticia llegó en el partido que cerraba la jornada en Los Guindos. El Unicaja, aún reponiéndose de la baja para varios meses de Álvaro Mena, su base titular, se impuso al Melilla Sport Capital Enrique Soler (89-83), con lo que se coloca con un balance de 5-6 en la tabla.

El equipo de Antonio Herrera dominó desde el segundo cuarto, con diferencias de entre cinco y 10 puntos, parecía que rompía en el tercero, pero no lo consiguió y los norteafricanos llegaron a empatar en el periodo definitivo. Mario Saint-Supéry fue el principal estilete, sumando 21 puntos, siete rebotes, cuatro asistencias y tres robos en 23 minutos para 18 de valoración. Asumió el grueso de tiros el gran proyecto malagueño junto con Rubén Vicente, que sumó 19 puntos con 5/16 en triples. Baba Badji aportó nueve rebotes y Manuel Trujillo alcanzó 10 puntos y cinco asistencias, dando buenos mintos como base. Buenas rotaciones también de Miracle Bamadú, con dos tapones espectaculares. Debe ir para arriba el joven interior cordobés. Hugo Vázquez sumó nueve puntos y ocho Juan Antonio García y Matteo Casero. El gigante danés Marcus Moeller va dando pasos en su integración y se hizo notar con cinco puntos y ocho rebotes.

En las derrotas, el Colegio El Pinar perdió con el UCB Camper Eurogaza en Alhaurín (64-77), lo que hace que se queda con 7-4 y haya un triple empate en cabeza (8-3) con Eurogaza, Almería y La Zubia. Juan Muñoz (16 puntos y nueve rebotes) y Pablo Ibáñez (15 puntos y ocho rebotes) fueron los más destacados numéricamente.

En Añoreta, el Novaschool cayó 67-74 ante el Jaén, con lo que los de Francis Trujillo se quedan con un balance de 5-6. Chema del Río fue el más destacado numéricamente, con 16 puntos, ocho rebotes y cuatro asistentes para 26 de valoración. Óscar Díaz sumó 15 puntos, cinco rebotes y cuatro asistencias, por 11 puntos y cinco rebotes de Rubén Salas.

En Benahavís, el cuadro local no pudo culminar la remontada ante el Vikingos Syngenta Murgi (75-79) y queda en décimo lugar, con 3-8 de balance. Isma Torres sumó 20 puntos y seis rebotes para 24 de valoración, con 14 tantos de Adrián Mayor y 13 para Adrián Fidalgo.

Por último, el Hospital Ochoa CB Marbella no pudo con el Ecoculture Costa de Almería, líder del grupo por average, a pesar de remontar para forzar la prórroga. 4-7 son los guarismos marbellíes, que contaron con la vara de mando de Adri Fuentes, con 24 puntos y cinco rebotes. Lucas Muñoz hizo 14 puntos y ocho asistencias para 20 de valoración y Adrián Latorre se quedó con 14 tantos.