El Unicaja negocia la incorporación de Gal Mekel

El Unicaja está a punto de cerrar la llegada del base israelí Gal Mekel (justo hoy cumple 32 años y de 1.91 metros) para reforzar la plantilla y dar un poco de aire en la ACB ante los problemas físicos que acechan y que preocupan sobre todo con la figura de Jaime Fernández, con el que hay un programa para intentar dosificarle privilegiando la Eurocup.

Mekel, nombre avanzado por el periodista Chema de Lucas y corroborado por este periódico, es un base con dilatada experiencia en competiciones europeas y en ACB. De hecho, fue dirigido por Luis Casimiro en el Gran Canaria, así que conoce bien la filosofía del que puede ser su nuevo técnico. Juega en el Reggio Emília italiano, con el que promedia en la presente Lega 12.1 puntos, 5.6 asistencias y 2.9 rebotes. También jugó en la NBA, en Dallas y Nueva Orleans, Rusia, Serbia e Italia, además de su Israel natal.

No podría Mekel, como Simonovic y Bouteille, jugar en Eurocup, sólo lo haría en la ACB, pero como con los otros dos fichajes se pretende dar fondo de armario y oxígeno en la competición doméstica, en la que hay que meterse en el play off, ahora mismo no está, y dar respiro a los jugadores que deben pelear en la Eurocup.

Mekel está representado por Misko Raznatovic, como Bouteille y Simonovic. El Unicaja ha recurrido al poderoso agente serbio para esta delicada situación de plaga de bajas.