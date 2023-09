El Unicaja pasa por encima del Obradoiro en Pontevedra (73-100)

El Unicaja dominó con una inmensa autoridad su semifinal del Torneo EncestaRías. Pudo reducir a un renovado Obradoiro con puño de hierro (73-100), confirmando que debe ser un aval el contar con un bloque construido en el primer tramo de curso; más ese control de cargas inteligente y una respuesta positiva que es unánime, los malagueños subieron un peldaño más en Pontevedra. Es un equipo el de Moncho Fernández que saca a relucir las virtudes del Unicaja, por esa filosofía de darle vértigo a los partidos. El prototipo ideal, pero que históricamente ha generado problemas. La final, este domingo frente al Benfica (20:15 horas), otra prueba de nivel, frente a un equipo de BCL. Los lusos ganaron al Breogán por 90-93 en la prórroga, que demoró el comienzo de la otra semifinal.

Hay gran parte del camino recorrido, pero sorprende el tono en la primera semana de septiembre: encontrando una fluidez alta en el juego, velocidad si se le concede y ese ritmo que caracteriza a la máquina de Ibon Navarro. El Unicaja empezaba suelto, automatismos ya interiorizados en Granada, también en tierras gallegas una semana después. Y con Kameron Taylor desvergonzado, ya asumiendo más tiros, con acierto, desde un primer cuarto que terminó con un 17-29. Minutos excelentes, con un gran Osetkowski o Will Thomas en esa línea notable desde el verano, nunca había tenido esa finura el de Baltimore desde su regreso. Subían líneas los gallegos, pero el Unicaja estaba muy entonado. Ibon Navarro ponía en pista a Guillermo del Pino, aura de jugador especial y uno de los grandes proyectos de Los Guindos. Días que acelerarán su crecimiento. Anotó con una bomba tras un gran primer paso y no dudó en lanzar a canasta en buenas situaciones. Bien acompañado en un partido más duro en el segundo cuarto, pero todo bajo control de los cajistas. Barreiro, autor de 11 puntos en la primera mitad, otro de los destacados en esa amplia flota malagueña, a la espera de recuperar piezas, tanto mundialistas como de la enfermería, pero todos engrasado. 33-49 al descanso, dominando ante todos los registros. Más hecho el Unicaja ante un Obradoiro que trabajará a contrarreloj hasta finales de septiembre, con Rubén Guerrero, canto de sirena con una salida a Las Palmas que no se produjo, y Victory Onuetu.

Acciones brillantes de Sean Smith, está encantado el Unicaja con su trabajo, también refrendado en los amistosos. Ya con un desarrollo habitual de pretemporada, el mimar lo que tienes en pista y tocar madera para evitar adversidades. Pero seguía voraz el cuadro malagueño, rectilíneo en su juego. Imposible evitar momentos de desconexiones o el descontrol familiar de los veranos, eso solo se evitará con partidos. Nihad Djedovic creció en el tercer cuarto, baloncesto control y siete tantos del bosnio que dejaban al Unicaja con una renta plácida (53-68). Puso vida el Obradoiro con el 59-70, pero llegó el último golpe de los cajistas gracias a Osetkowski, siempre controlando una ventaja cómoda y luciendo un control máximo de la situación, ante un rival siempre particular como este Obradoiro. Tuvo otra rotación Guillermo del Pino, más un tiempo en pista útil para Diop y Taylor, bagaje que ayudará a lo que viene. Otro test que completó el Unicaja con una gran nota, marcador siempre anecdótico, pero ayudará a crecer una confianza que ya es altísima. Una velocidad superior que también se consuma en Pontevedra, testigo de un nuevo ciclón malagueño.

Ficha

Obradoiro 73 (17+16+20+20); Zurbriggen 9, Onuetu 0, Figueras 10, Washington 7, Blazevic 9, Huguet 0, Pustovyi 9, Bocca 1, Guerrero 9, Muñoz 4, Trinkle 16, Suárez 2.

Unicaja 100 (29+20+19+32); Osetkowski 17, Kalinoski 9, Taylor 17, Barreiro 13, Carter 2, Djedovic 18, Saint-Supéry 5, Diop 5, Del Pino 2, Smith 4, Badji 0, Thomas 8.

Árbitros: Jacobo Riai, Paula Lema y Jesús Martínez.

Incidencias: Semifinal del Torneo EncestaRías, disputado en el Pabellón Municipal de Pontevedra ante unos 3.000 aficionados. Arrancó con unos minutos de demora tras la prórroga entre el Río Breogán y el Benfica