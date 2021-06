El Unicaja presenta una oferta por Darius Thompson

Darius Thompson es el primer jugador por el que el Unicaja ha presentado una oferta en esta postemporada. Síntoma de algo de movimiento en los despachos. Se privilegia dar salida a jugadores con contrato ahora mismo para ajustar gastos, pero se ha dado el visto bueno a la presentación de una oferta por el base norteamericano, con pasaporte italiano, de 1.93 metros y 26 años, que en la última temporada jugó en el Happy Casa Brindisi, equipo de la Basketball Champions League, la competición que jugará el equipo malagueño la próxima temporada.

Así informó Encestando y pudo confirmar este periódico. Se había hablado desde tiempo atrás, pero su agente, Matteo Comellini, recibió hace unas horas la primera oferta malagueño. Thompson es un jugador que ha destacado esta temporada en el equipo del sur de Italia, que ha realizado una gran temporada. Su equipo quedó segundo de la Lega en la fase regular, por detrás de Milán y por delante de la Virtus de Bolonia, que le eliminó en las semifinales. 13.3 puntos, 5.6 asistencias y 2.9 rebotes ha promediado en la Lega, algo menos durante el play off (10 puntos, 5 asistencias y 3 rebotes), y muy parecidas cifras, 12.1 puntos, 5.2 asistencias y 2.8 rebotes, firmó en la Basketball Champions League, en la que quedó eliminado en el Top 16. 49% en tiros de dos, 46% en triples y 69% en libres fueron sus porcentajes. En el tramo final de temporada pasó el Covid-19, con un brote importante en el club italiano antes del tramo decisivo.

Thompson se formó en las universidades de Tennessee, Virginia y Western Kentucky antes de dar el salto al baloncesto europeo, al ZZ Leiden holandés. De allí saltó, tras descollar y ser el máximo anotador de la Liga y MVP y también el máximo anotador de la FIBA Europe Cup, al equipo italiano, en el que se ha consolidado en la Lega y ha sido escogido en el segundo quinteto ideal de la BCL. Su nombre está apuntado en agendas importantes. Queda por ver que se acepte la oferta del Unicaja.

Darius Thompson está casado con un italiana, Chiara, con la que tiene una hija. "Brindisi me ha dado amor y familia", decía en una entrevista meses atrás en Il Corriere dello Sport. Por vía matrimonio gestiona el pasaporte y puede ocupar plaza de jugador europeo, algo que dejaría un puesto más libre de extracomunitario. Abromaitis es el único que la tiene actualmente de los jugadores con contrato, aunque su continuidad no es segura.

"No me da problemas ser el jugador que construye o el que finaliza. Todo lo que hago es por el bien del equipo. ¿Elegir entre una asistencia decisiva o una canasta sobre la bocina? Pasar la bola para el tiro del triunfo hace feliz a dos personas", explicaba el jugador americano, que señalaba que "debo todo a mi padre, Lonnie, que es entrenador. Es quien me enseñó a jugar. Desde pequeño es la persona que siempre admiré".

"Darius es un jugador muy equilibrado, que aporta de forma significativa al funcionamiento del equipo y tiene un papel fundamental en él, al tiempo que asume muchas responsabilidades", decía de él Francesco Vitucci, entrenador del Happy Casa Brindisi, persona clave, según el jugador, en su progresión. El equipo de Puglia ha destacado en los últimos años por un juego alegre y atractivo y el paso a la BCL reflejaba su crecimiento. De hecho, renovaba hasta 2024 ayer.

Buen defensor, es un base alto, que también puede jugar como escolta. Daría algo de la capacidad física que necesita el club malagueño en todas sus líneas, aunque la posibilidad de que los jugadores con más caché en el perímetro, Jaime Fernández o Darío Brizuela, si llega alguna oferta por ellos, salgan está abierta.