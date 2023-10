Unicaja: Más producción interior

Una plantilla va cambiando aun sin hacer fichajes durante la temporada. Lesiones, estados de forma, rivales... El uso de los jugadores va variando. En esos 10 días en los que cayeron tres derrotas seguidas en Liga Endesa, en el Unicaja se estaban integrando los jugadores que regresaban tras lesión, de cierta consideración. La rotura fibrilar de Yankuba Sima que le hizo perderse toda la pretemporada y la molesta fascitis que a David Kravish no le sanó en verano propiciaron que el Unicaja se viera sin cincos. Diop fue un parche que no resultó y Osetkowski da soluciones temporales que tácticamente pueden llegar a ser letales, pero faltaban centímetros y kilos.

Dentro de que el partido de Hungría no fue precisamente brillante, se sacan detalles positivos en el papel de los interiores. El baloncesto moderno depende mucho de la capacidad de crear espacios de los exteriores, pero también influyen los grandes en las lecturas de situaciones y movimientos. Los tres jugadores más productivos numéricamente fueron David Kravish, Will Thomas (22 de valoración ambos) y Yankuba Sima (13). El Unicaja supo encontrar a los interiores, de hecho metió hasta 48 puntos en la pintura, más de la mitad de los 87 con los que acabó en Szombathely.

En el caso de David Kravish, se ven rápidos progresos. Es lógico que estuviera agarrotado tras cinco meses sin competir, pero la sensación que dio ante Valencia y Gran Canaria no fue buena. Mejoró bastante, ya con una semana de entrenamiento completa, ante el Joventut aunque las faltas le impidieron tener más minutaje. Ese tiro casi infalible desde la media distancia da muchas soluciones tácticas a Ibon Navarro. Metió 15 puntos el de Illinois en Hungría. Además, colocó tres tapones, una faceta en la que, pese a no tener un salto impactante sí posee un timing cercano al óptimo.

Igualmente, Yankuba Sima también progresa y enlaza buenos partido. Es uno más del equipo y en Hungría metió 10 puntos y capturó cuatro rebotes. No es un prodigio de dureza, pero su trabajo va saliendo progresivamente, con algún movimiento cerca del aro que hasta ahora no había mostrado en el catálogo. Will Thomas también sumó 15 puntos sin fallo y recuperó un nivel más alto. El rival, cierto es, no tenía una batería interior de postín y algunos, como Keller, también hicieron cosas interesantes. Pero el equilibrio entre el juego exterior y el interior se va fijando. Y es una buena noticia para hacerse menos previsible ante los rivales. Baskonia, buena prueba.