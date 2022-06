El Unicaja recluta al internacional cadete Saúl Rodríguez

El Unicaja sigue pescando jugadores también en la cantera. En las últimas horas ha confirmado la incorporación de un joven cadete, que ha sido internacional en varias de las últimas convocatorias de su edad (generación 2007), Saúl Rodríguez. Procede del CB Santa Cruz de Tenerife, es interior y está ya por encima de los dos metros. Es capaz de jugar de cara al aro bien, aunque debe endurecerse. El club ha considerado que es un proyecto para becar y que entre en la residencia del club.

Rodríguez entra el año próximo en su segunda temporada cadete. Entrará a formar parte de una generación talentosa. Parte del equipo que continúa de los que ha entrenado Chiki Gil (ahora asistente con España sub 17 en el Mundial de Málaga) la pasada temporada fue subcampeón nacional tras caer en la final ante el Real Madrid. Manuel Trujillo, Guillermo del Pino, Rubén Salazar y Juan Luis Sánchez también han sido compañeros de Rodríguez en varias convocatorias y seguirán en edad cadete el año próximo. De hecho, los tres últimos están citados para trabajar y jugar el Torneo de la Amistad en Melilla a comienzos de julio con la sub 15. No entró en ella el fichaje cajista.