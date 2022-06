El Unicaja se replantea contar con Jaime Fernández

El juego exterior del Unicaja está a falta de dos piezas con la continuidad de Alberto Díaz y Darío Brizuela, los fichajes de Kendrick Perry y Nihad Djedovic más la presencia de Jonathan Barreiro como 3-4. En función de cómo sean los fichajes se verá cuál es el puesto de Djedovic, si como tres de partida (dentro de la versatilidad que se busca en cada contratación).

Para el puesto de base se pensaba en el uruguayo Fitipaldo podía ser la pieza ideal, pero la dificultad para sacarle de Tenerife es más complicada de lo que en un principio se estimaba a través de los agentes, que no sólo ofrecieron al jugador al Unicaja sino también a otros equipos. Al charrúa le seducía la opción malagueña, durante algún momento se vio factible. Pero ahora está más complicado, el Lenovo remite a su contrato.

Relegada la opción de Jayson Granger, al que no se le presentó oferta, la opción de ‘fichar’ a Jaime Fernández está ahora sobre la mesa en los despachos de Los Guindos. El madrileño acaba contrato tras cuatro temporadas en Málaga. Hay de plazo hasta el viernes para colocarlo en el derecho de tanteo. Parecía poco probable esa opción días atrás, pero ahora es una posibilidad firme que se está valorando. Hay que recordar que para acudir al tanteo hay que presentar una oferta del 100% de la cantidad del contrato de la última temporada. Jaime tenía un contrato creciente que tuvo su pico en 2021/22. Antes valía con firmar el 80%, pero ahora hay que cubrir la totalidad. Es más factible usarlo con sueldos bajos que con altos.

Evidentemente, nadie discute la calidad de Jaime Fernández, plenamente asentado en Málaga y cuya voluntad era continuar. Sucede que en el diagnóstico que había hecho el club de la temporada y de las anteriores se concluía que la compatibilidad de los exteriores, especialmente entre Darío Brizuela y Jaime Fernández, era baja, los mejores momentos de ambos se habían visto con lesiones del otro. Y que había que cambiar esa estructura. De fondo está también el asunto de los cupos. Hay cuatro (Díaz, Barreiro, Djedovic y Brizuela). Alonso y Guerrero parecen más fuera que dentro, aunque hay que aguardar.

Es un jugador Jaime Fernández con mercado, Jaka Lakovic fue cuestionado la semana pasada en su presentación con el Gran Canaria y respondió que era un jugador que daría un salto de calidad. Es un jugador apetecible para los equipos de la actual liga del Unicaja. Y soltarlo sin nada a cambio y verlo destacar en otro lado sería doloroso.

Jaime está concentrado en la selección española en Zaragoza para jugar los partidos de la ventana a las órdenes de Sergio Scariolo (también Alberto Díaz, Brizuela y Barreiro), para quien siempre ha sido un fijo en este periplo y con quien rozó alguna presencia en gran campeonato. Recuperado de la lesión que le hizo perderse partidos a final de temporada, el madrileño busca sensaciones y, por qué no, presentar candidatura para jugar el Eurobásket. Son tres partidos, ante Macedonia del Norte, Georgia y Ucrania, en los que, si el Unicaja lo mete en el tanteo, figurará como jugador del equipo malagueño.

En declaraciones a Radio Marca Málaga, Jaime Fernández decía que "no tengo mucha información. Tuve una conversación con Juanma Rodríguez cuando acabó la temporada. No se me habló de mi futuro. A día de hoy no he hablado con nadie del Unicaja. Creo que están buscando otras opciones por lo que veo en la prensa. Es lícito y no hay ningún problema. Entiendo el cambio de ciclo después de una temporada mala. Mi sensación es que no seguiré en el Unicaja. Por lo que yo veo creo que no piensan en mí. Pero es verdad que no puede decir mucho porque no tengo mucha información". Puede cambiar aún eso.