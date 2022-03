El Unicaja rescinde a Norris Cole dos meses después de apartarlo

Norris Cole dejó de ser jugador del Unicaja una vez se firmó la desvinculación por las dos partes. El contrato que tenía hasta final de temporada el club malagueño quiso romperlo desde que el 25 de enero el base jugara su último partido, ante el Cluj en la BCL. Tras casi dos meses, por fin se alcanzó un acuerdo.

"Unicaja Baloncesto ha llegado a un acuerdo con Norris Cole para resolver su relación contractual por lo que el jugador ya no pertenece a la disciplina del club. El club quiere agradecer a Norris Cole su trabajo y esfuerzo en el tiempo que ha formado parte de nuestro equipo y desearle mucha suerte y éxitos en su carrera profesional y en su vida personal de ahora en adelante", decía el club en una nota.

El jugador tenía varios expedientes abiertos por actos de indisciplina. El último fue llegar tarde a un entrenamiento antes del partido en Bilbao, al que ya no se desplazó y que fue el detonante para que se le apartara de la disciplina del grupo. De hecho, Ibon Navarro preguntó por su situación cuando se hizo cargo del banquillo cajista, pero desde el club se le comunicó que la determinación que se había tomado era firme.

Cole jugó 22 partidos con el Unicaja, con medias de 11.5 puntos (75% en libres, 51% en tiros de dos y 35% en triples), 4.2 asistencias, 1.4 rebotes y 9.1 de valoración con una media de 25 minutos. Llegó como fichaje de urgencia en agosto una vez se decidió con los informes médicos que Marco Spissu no era apto, con el prurito de ser dos veces campeón de la NBA y de venir de la Euroliga. Pero pronto no se vio que no era el jugador que necesitaba el equipo con el perímetro que ya había, no había buena química. Katsikaris intentó conseguir lo mejor de él dándole confianza, pero el americano acabó contribuyendo a la deriva de su equipo.

En este periodo tuvo algún interés de ACB, que no cristalizó. Estuvo entrenando en solitario en la pista auxiliar del Martín Carpena y ahora vuelve a estar en el mercado libre después de su rescisión.