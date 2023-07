El Unicaja alucina con la respuesta de la afición: "Espectacular, ha superado todas las expectativas"

Este lunes se vivió un día especial en el Unicaja. La respuesta de la afición en la apertura de la compra de los nuevos abonos rebasó todas las expectativas y en cuestión de horas se agotaron. Se ha llegado por encima de los 9.000, tope que colocó la entidad para tener un margen de venta de entradas en cada partido. No se pensaba, ni por asomo, que el primer día se llegara al tope. Ya por la tarde apenas quedaban abonos sueltos. Es un símbolo de la situación del club, que ha cambiado diametralmente en apenas un año. Se han tocado teclas que han hecho recuperar al abonado desencantado pero también conquistar a nuevos.

El responsable de marketing del club, José Carlos Gaspar, explicaba en Deportes Cope Málaga cuál era la sensación dentro de la entidad. "Esto es espectacular, damos gracias y mil veces gracias a la afición. Estamos viviendo algo increíble. Hace años en algún momento hubo esta demanda increíble pero no recuerdo esta pasión en esta maravillosa afición. Ha desbordado totalmente las mejores previsiones. El 99.2% renuevan. En unas cuantas horas, más de 1.000 abonos.... Quiero agradecer a los trabajadores, no han parado ni un segundo, es un equipazo. El trabajo online y estamos emocionados, igual que cuando terminamos y se quedó el Palacio entero aplaudiendo el día del Barcelona", explicaba Gaspar, con varias décadas de experiencia en el club.

"Lo vivimos en la última jornada en el Palacio, había una magia especial, los que vienen a jugar se quedan sorprendidos. 'Habéis perdido y parece que habéis ganado la Liga', nos decían el día del Barça. Nos alegramos de que vuelva tanta gente que conoce el Palacio y ha podido vivir momentos emocionantes y quiere volver a experimentarlos", recordaba Gaspar, que asegura que será la mayor cifra de abonados de la historia del club la que habrá la próxima temporada: "Nosotros en determinados momentos rondamos los 8.500, que era lo máximo que permitía el Palacio entonces, pasó después a 9.000 y algo y ahora al máximo de 10.000 y pico largos. El número actual no lo recuerdo antes. Puede que hubiese una ocupación de abonados total con 8.500 con la lista de espera, pero no más. Va a ser la cifra de abonados más alta de la historia del club. Queda muy poco y es una alegría tremenda. Esperemos que en la próxima temporada en una gran parte de los partidos habrá un ambiente espectacular, como los que hemos vivido esta temporada pero en más partidos. Ya no es sólo el partido en sí sino lo que se vive. El respaldo, cómo se canta el himno... Eso es muy bonito y hay que cuidarlo al máximo".

"Hay que dejar un cupo de entradas, hace falta tener una venta de entradas y la posibilidad de dejar un poquito de margen para la venta, que es muy importante para la entidad", decía sobre el tope de abonos que se puso Gaspar, que recordaba que "es el éxito de un respaldo a un equipo. Estamos aquí para trabajar, en momentos mejores o no tan buenos. Son 45 años desde el inicio del club y quien siembra recoge. El trabajo que se ha hecho es muy importante y son muchos años apostando y se palpa en la sociedad. Tanta gente detrás del equipo puede sentirse muy orgullosa".