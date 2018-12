"En el Unicaja me trataron como a un hijo"

Alberto Corbacho (Palma de Mallorca, 1984) salió de las categorías inferiores del San José Obrero de su ciudad natal para salir de la zona de confort en el Unicaja, donde combinó el equipo de EBA con entrenamientos a órdenes de Paco Alonso y Scariolo. Era 2003, fase beta de la era dorada malagueña. Triplista de especialidad, el alero salió en busca de fortuna y se hizo nombre en LEB para alcanzar la élite con Obradoiro. Tras siete temporadas en distintas etapas en Santiago, a sus 34 años se mide al club con el que empezó todo vestido con la camiseta del Delteco GBC.

–¿Cómo se siente Alberto Corbacho en San Sebastián?

–Voy bien, intentando ayudar al equipo en todo lo posible y sí que no hemos conseguido las victorias que nos hubiese gustado pero seguimos luchando y vamos a salir de esa zona baja lo antes posible y cada jugador tiene que aportar lo máximo para conseguir ese objetivo. Tenemos un rival complicado pero hay que seguir, dentro de lo malo nuestro objetivo sigue estando a un partido.

–Con el Barça al final se les fue largo el marcador (71-104), pero compitieron. ¿Cómo están?

–Hubo dos o tres partidos que se nos escaparon. Al final, quizá la sensación parezca más mala de lo que es. Hicimos grandes encuentros donde cosechamos derrotas, pero también jugamos bien y ganamos en una cancha difícil como Andorra. En el último partido hacemos un periodo malo y prácticamente nos sentencian como con el Barça o equipos como ese te hacen un parcial tremendo y tiras todo el trabajo anterior a la basura. Hay que corregir eso, competir al máximo los 40 minutos y manejar bien los buenos momentos y los malos.

–Se ve al Gipuzkoa como un club familiar.

–Desde el primer día me han tratado como uno más, es un club muy cercano y, como dice, muy familiar, pequeñito. Hacen las cosas como se deben hacer, con los pies en el suelo. No tienen expectativas muy grandes, asumiendo lo que podemos dar e intentando competir cada partido. Queremos dar esa imagen, la de equipo difícil y competidor.

–¿Es sitio para asentarse? A sus 34 años sigue en forma.

–Pues esperemos que sean muchos años más los que me queden, ahora tengo que disfrutar de estar aquí. San Sebastián lo merece, es una ciudad preciosa donde se vive bien, con mucha tranquilidad. Estoy muy a gusto.

–Hace un par de meses hizo el récord de triples allí y hasta hace poco lo tenía en el Obradoiro.

–Sí, tuve un buen día en ese partido ante Burgos y sirvió para conseguir una victoria importante. Intento ayudar en la mejor faceta que tengo, que es el triple, y mis compañeros confían en mí. En ese se pudo llegar a los ocho, igualé la cifra de Baron [en 2011, en 12 intentos por los 11 del mallorquín], pero lo importante es que se hizo un gran partido en equipo, la afición se entregó y fue una ocasión muy especial porque también vino bastante gente de Burgos.

–En Santiago dio el salto a la ACB e hizo carrera. Siete años en el Obradoiro, casi nada.

–Fueron los años de crecimiento donde pudimos subir a la ACB y ahí pudimos competir en la máxima categoría al mejor nivel, creciendo como jugador. Fue una etapa muy buena y al final con dos distintas sumaron siete años. Quizá los dos últimos con la lesión fue todo de otra manera, pero estoy contento y satisfecho por esa etapa. Siempre cumpliendo los objetivos del club, la unión con Santiago y toda Galicia fue muy positiva y me quedo con mucho de allí.

–Pena que su salida no fuese la mejor. Se desvincula, hay un desacuerdo ahí con su renovación...

–Yo tuve la mala suerte de lesionarme un año entero. La recuperación fue buena y poco a poco intenté entrar en dinámica de equipo, y al final el club decidió rescindir el contrato y nada más. Decidieron tomar esa cláusula que tenían con todo derecho y yo decidí buscar mi futuro fuera.

–Allí coincidió con Adam Waczynski. ¿Qué puede contar de él?

–Adam es un jugador con mucho talento. Nos ayudó muchísimo durante su estancia allí y demostró su calidad tanto en la cancha como su calidad humana. Es un tipo con ganas de mejorar, de aprender siempre. Fue una competencia directa muy buena para mí y para él, pudimos compenetrarnos, ayudarnos y conseguir grandes actuaciones durante esa temporada. Hicimos que el equipo creciera.

–Al Unicaja llega muy joven y pasa solo una temporada. ¿Cómo define su estadía?

–Llego allí con la mayoría de edad casi recién cumplida, con 19 años. Fue una gran experiencia porque era mi primera fuera de Mallorca y nada menos que a un club de ACB con filosofía ACB. Estuve con el equipo EBA y en seguida compaginaba entrenamientos con el equipo ACB. Llegar allí y encontrarte con Walter Herrmann, Louis Bullock, Berni Rodríguez, Germán Gabriel, Carlos Cabezas... Era increíble. Estoy muy satisfecho de haber llegado ahí, de estar con ellos. Fue un año muy bueno y luego seguí buscando mi carrera.

–¿Fue feliz?

–Me trataron como a un hijo. El trato fue excelente de todo el cuerpo técnico y el club. Ramón García, Vicente, Alejandro Ballesteros, Javi Salvo… Gente que sigue en el club y estoy muy contento de haber pasado una etapa con ellos, de haber tenido esa experiencia. Les deseo lo mejor. Incluso con los compañeros fue una temporada muy buena.

–¿Guarda el número de alguno?

–Claro. Siempre algún mensajito te mandas, no a diario, pero supongo que esta semana veré a alguien. Ahora con las redes sociales también estamos todos bastante cerca.

–¿Nunca le llamó el Unicaja para regresar?

–No sé si mi representante me guardó algo alguna vez, pero no he tenido oportunidad. Rumores puede que hubiera alguna vez, pero de ahí a algo en firme...

–¿Viene por Málaga de vez en cuando?

–La verdad que no, no lo que me gustaría. Hace tiempo que no voy por allí, solo para jugar.

–¿Qué tal ve a este Unicaja?

–Te puedo decir muy poco porque apenas los he visto. Vi el otro día con el Baskonia un rato, que no tuvo su mejor partido, pero sí que han encontrado en Jaime Fernández un jugador con una proyección tremenda, que está hacendo una gran temporada y va a ser a tener en cuenta. Es un equipo muy peligroso, con mucho talento, con buen equilibrio interior-exterior. Intentaremos pelear para que la victoria se quede aquí.