El Unicaja viaja con 11 jugadores más Kravic a Bilbao

Los dos jóvenes de la cantera cajista que han entrenado en las últimas semanas con el primer equipo, Mario Saint-Supéry y Álvaro Folgueiras, no viajaron con el Unicaja a Bilbao y se quedaron en Málaga para jugar con el equipo de Liga EBA, que este sábado se enfrenta al Benahavís en una nueva jornada, en la que se pueden poner líderes. De esta forma, Katsikaris viaja con 11 jugadores, ya recuperados Abromaitis y Alberto Díaz, más Kravic, que no podrá jugar ningún minuto porque al ser un partido de la primera vuelta en el que no estaba inscrito.