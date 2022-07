Estados Unidos espera en la final (89-62)

El primer finalista del Mundial sub 17 de Málaga no sorprende a nadie. Estados Unidos jugará por su sexto oro en su sexto torneo este domingo (21:00 horas) en el Carpena tras derrotar por 89-62 a una Lituania que no perdió la cara, pero que llegó hasta donde pudo.

Estados Unidos arrancó como un búfalo el partido para alcanzar una renta de 21-7 al final del primer cuarto. Ya iba 13-2 en el minuto 5. La agresiva defensa americana le hacía perder muchos balones a los bálticos, que cuando pudieron habituarse a ese nivel físico ya veían demasiado lejos a los americanos. Hay que reseñar también que la permisividad arbitral con un equipo que defiende a toda pista, con brazos y con contacto, tampoco fue normal. Estados Unidos acabó el primer tiempo con una falta únicamente. Al final del partido tuvo siete y Lituania únicamente lanzó cuatro tiros libres. Le señalaron 10 faltas más.

Pero Lituania no le volvió la cara al partido, es un equipo duro y orgulloso. Con una defensa en zona 3-2 con algún ajuste hizo dudar a Estados Unidos, le redujo su anotación y tuvo momentos de acercarse a 12-14 puntos, como también en el tercer cuarto, con el partido ya avanzado. Pero al final acaba imponiéndose la intensidad y la superioridad física, técnica en algún caso también, americana. Exige una concentración casi inhumana.

Jeremy Fears (18 puntos y cinco asistencias) fue esta vez el jugador más brillante, seguido de Karter Knox, con 14, por 12 de Wagner y Castillo. En Lituania, 17 tantos de Zygas, 13 de Stonkus y 11 (más 11 rebotes) de Padegimas, quizá el jugador con el techo más alto.