VÍDEO: La última charla de Casimiro: "Ha sido un verdadero placer entrenaros"

Un documento que normalmente no se ve. El departamento de comunicación del Unicaja ofreció las últimas palabras de Luis Casimiro a la plantilla al completo antes de regresar este viernes a Valencia para comenzar las vacaciones. Verbalizó lo que ya había dicho públicamente en los medios minutos antes, el esfuerzo y la profesionalidad de sus jugadores.

Casimiro, con la ayuda de Germán Gabriel traduciendo al inglés, quiso hacer llegar el respeto a los 14 jugadores desplazados a Valencia por su comportamiento en los mismos vestuarios de La Fonteta, la casa en las dos últimas semanas de la expedición malagueña. "Podemos estar orgullosos del trabajo realizado. Quiero daros las gracias por vuestra actitud, por vuestro esfuerzo. Habéis sido muy buenos profesionales, con muy buena ética de trabajo", elogiaba Casimiro a sus hombres el fin de temporada, abruptamente para lo que pensaban los propios protagonista sobre el nivel que se había alcanzado.

"No he tenido ningún problema con ninguno, os habéis dejado entrenar. Sólo daros las gracias por vuestro trabajo. No sé si volveremos a trabajar todos juntos, difícil que todos a la vez. Pero ha sido un verdadero honor entrenaros. Perdonad si os habéis sentido perjudicados por alguna decisión, siempre tuve la intención de hacer lo mejor para el equipo. Buenas suerte a todos, a los que juguéis en otros lugares. Buena suerte", cerraba Casimiro en un mensaje emotivo para acabar el curso.