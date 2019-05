Vero Matoso (Lanzarote, 1988) fue el fichaje estrella del proyecto del Unicaja 2018/19 junto al regreso a casa de Gema García. La interior canaria confiesa que no ha sido una temporada sencilla. Tras más de una década en Liga Femenina 2 con alguna incursión en Liga Femenina dio un paso atrás para jugar en una categoría de menos enjundia. En el primer partido oficial de exigencia real de la temporada, firmó 22 puntos y 20 rebotes en el derbi malagueño ante el CAB Estepona.

-Llega la semana clave del año.

-Desde agosto que empezamos estamos pensando en este fin de semana. Las ganas crecen desde el fin de semana pasado, cuando quedamos campeonas de Andalucía, también es un plus. En Estepona nos sentimos muy bien, íbamos con incertidumbre, pero el equipo salió concentrado y metido y salió la balanza a nuestro favor.

-Se le vio a gran nivel en ese partido en Estepona.

-Firmaría meter 0 puntos el fin de semana y ascender. Cuando notas el calorcito de la muñeca que te entra todo hay que usarlo (risas). Es una herramienta más, a quien le toque estar enchufada, sea quien sea del Unicaja, será bueno.

-Se cierra la fase de ascenso justamente con el CAB Estepona.

-El partido del domingo no será parecido, somos conscientes. Se ha reforzado muchísimo, con 6-7 extranjeras y nacionales de Liga 2, con mucha experiencia, pero no me preocupa. Nuestro rival somos nosotras mismas. Estamos trabajando detalles después del partido del fin de semana. Le damos importancia igual a cada rival. Hay que respetar a todas, se llamen como se llamen.

-¿Conoce bien al Adareva de Tenerife?

-Sí, muchas han sido compañeras mías de cuando jugaba en Tenerife. Tienen a Sika [Koné, reciente MVP del Campeonato de España junior]. Es junior aún, pero se basa el juego en ella. Es una interior muy fuerte. Se reforzaron mucho, ficharon a una argentina que jugó en el Mundial, las exteriores son canarias y he jugado con algunas y en contra de casi todas muchos años. De lo que más tenemos que preocuparnos somos nosotras mismas. Lo dije desde el día uno, si estamos bien no nos va a parar nadie. Dependemos de las 12 que estamos y las tres que queden fuera. Lo tengo clarísimo, vamos a ascender si la plantilla al completo está bien.

-Conoce también bien y tiene larga experiencia en la Liga Femenina 2. ¿Está el equipo preparado para ese salto?

-El domingo demostró que es un equipo para estar en Liga Femenina 2. Hemos jugado amistosos durante la temporada contra Granada y Almería de Liga Femenina 2, hemos ganado algunos y los hemos competido los demás. El club está apoyando mucho el baloncesto femenino, sin su apoyo y respaldo no somos nadie. Lo agradecemos y vamos a intentar darle a Málaga esa alegría de tener un equipo en esta categoría.

-Ha jugado en muchos equipos, ¿qué se encontró aquí diferente?

-Mucha juventud, llevaba años con equipos con más veteranía. La estructura del Unicaja es una maravilla, sólo hay que ver cómo se entrena cada día aquí, va hacia arriba. Por eso deseamos que este fin de semana se nos dé bien, sería un empujón más.

-¿Nota presión?

-La que nosotras mismas nos ponemos, todas queremos subir. El objetivo desde el primer día es que queremos ascender, pero por nosotras mismas. Tenemos que salir a divertirnos y pasarlo bien, sabemos sufrir y divertirnos a la vez. Tenemos que jugar como hemos entrenado este año, que ha sido mucho y bien.

-¿Ha sido duro esa división inferior a la que jugó durante tiempo?

-Es el reto mayor al que me enfrenté en mi vida, tengo 31 años y aún me queda alguno por delante. No es fácil jugar en esta Liga, que ganas cada semana por 80 puntos, juegas contra niñas cadetes. Equipos han venido con niñas cadetes que se han metido canasta en propia. No es fácil, pero es de agradecer los entrenamientos que hemos tenido, mucho entrenamiento con mucha intensidad. Nos ha dado ese plus. Hemos competido entre nosotras, ha sido un proceso que hemos tenido que pasar. Así funciona esto, el formato es parecido a la fase de ascenso a Liga 1, que la jugué seis veces. Ninguna conseguí subir (risas), pero con 18 años sí jugué de Primera Nacional a Liga Femenina 2 y lo hice.