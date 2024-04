Viaje a Belgrado: El pack del UCAM Murcia también se dispara

El UCAM Murcia, rival del Unicaja en la semifinal de Final Four de Belgrado, también ha encontrado problemas logísticos para asegurar un buen desplazamiento desde la ciudad pimentonera. Desde los 985 euros hasta los 1.120 euros, en un viaje incluso más complejo que el de Málaga, con plazas limitadas. "Queremos involucrar al mayor número de aficionados posible y, por ello, el club se ha esforzado en encontrar la mejor combinación dentro de las dificultades que supone viajar a la capital serbia seleccionada por la competición como sede de la Final Four", justificaba el club universitario. Auténtico galimatías y un número de aficionados, al igual que malagueños, parece que será reducido en el Stark Arena ante esos precios prohibitivos, para una Final Four que no se extiende más allá de un fin de semana. Ambiente enrarecido, ciudad ilustre como Belgrado pero un problema para los clubes.

Las opciones que da el UCAM Murcia:

OPCIÓN 1.- 1.120 euros

- Salida desde el Palacio de los Deportes el viernes 26 de abril.

- Traslado en autobús al aeropuerto de Corvera.

- Chárter Belgrado sobre medio día.

- Traslado al Hotel

- Hotel Cuatro Estrellas desayuno incluido (habitación doble)

- Abono Final Four (incluye cuatro partidos)

- Vuelta tras la final el domingo 28 de abril.

- Traslado al aeropuerto de Belgrado.

- Chárter con la expedición del UCAM Murcia Belgrado – Alicante.

- Traslado en autobús al Palacio de los Deportes.

OPICÓN 2.- 985 euros

- Salida desde el Palacio de los Deportes el viernes 26 de abril.

- Traslado en autobús al aeropuerto de Corvera.

- Chárter Belgrado sobre medio día.

- Traslado al Hotel

- Hotel Tres Estrellas, desayuno incluido (habitación doble)

- Abono Final Four (incluye cuatro partidos)

- Vuelta tras la final el domingo 28 de abril.

- Traslado al aeropuerto de Belgrado.

- Chárter de vuelta con la expedición del UCAM Murcia Belgrado – Alicante.

- Traslado en autobús al Palacio de los Deportes.

El UCAM Murcia asegura que esas plazas son limitadas, y que en el caso de no completar el chárter, se podrá optar por anular el viaje y devolver el dinero. Además, informa que los abonos corresponden al anillo bajo, donde se pretende reubicar a toda la afición de Murcia.