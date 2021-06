Waczynski y su experiencia con Down Málaga: "Son personas increíbles"

Curiosamente en momentos en el que el Unicaja debate si pasar a la Basketball Champions League, la Euroliga publicaba un artículo elogioso sobre el trabajo del club malagueño con el programa One Team, en el que Adam Waczynski se ha involucrado con toda su familia. El polaco, que probablemente no continúe en Málaga aunque el club no le ha comunicado su salida definitivamente y ya prepara con su selección la participación en el Preolímpico.

A lo largo de la temporada, el Unicaja mantuvo reuniones online periódicas con Down Málaga, una asociación local fundada hace 20 años por un grupo de padres cuyos hijos tienen Síndrome de Down con el objetivo de mejorar su calidad de vida y darles más independencia. El programa tuvo 20 participantes, de entre 19 y 61 años, unirse a sesiones semanales para aprender diferentes habilidades para la vida a través de ejercicios de baloncesto.

A muchas de esas sesiones asistió Waczynski, quien se convirtió en un gran motivador para el grupo y tuvo un gran impacto en los participantes, más aún cuando se le unió su esposa Natalia, quien también jugó en la Euroliga femenina y con la sub 20 de Polonia, y sus hijos Julia y Aleks.

El encargado de relaciones públicas, protocolo, marketing social y ventas, José Carlos Gaspar, explicaba que "esta temporada ha sido muy especial. Todos hemos vivido momentos difíciles de describir. En estos tiempos se valora más a las personas que ayudan a los demás a sentirse mejor y superar la adversidad. Por esta razón, Doy aún más valor a toda la ayuda que Adam y su familia nos han brindado. Les agradezco especialmente lo que han hecho con un grupo de jóvenes de Down Málaga, que han apreciado el esfuerzo de la familia Waczynski y ellos mismos se mostraron como un ejemplo para toda la sociedad, transmitiendo respeto y precaución siempre", decía.

"Ser embajador de One Team es un gran honor para mí y mi familia. Sentimos que esto es muy importante para la sociedad, para ayudarlos a sentirse mejor y demostrar que todos somos iguales. Son personas increíbles que merecen ayuda y apoyo como ninguna otra persona en el mundo. Me encanta ayudar a las personas de muchas maneras, me encanta hacerlas sonreír. Mi esposa y mis hijos son como yo: les encanta ayudar, por eso se identifican con el programa y hacen tanto", explicaba el propios Waczynski.