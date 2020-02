La preocupación en el seno del Unicaja era grande tras el partido ante el Tofas Bursa. Adam Waczynski se había retirado con un dolor fuerte en la nariz. El polaco, en uno de sus mejores momentos en su cuarta temporada en Málaga, estaba molesto tras el duelo, pero parece que podrá jugar, eso sí, con una protección en Bilbao. Una máscara de color verde construida por la empresa malagueña Fiixit, especializada en férulas impresas en 3D.

“Fue un golpe grande con el codo, después del partido tenía la nariz doblada, el doctor me la recolocó y al final me dijeron que no hay rotura. Estoy muy feliz. Tengo mi máscara personalizada, es cómoda y voy a estar preparado para el partido de este sábado”, decía el jugador polaco antes de volar hacia Bilbao. Una buena noticia para él y para Casimiro, que está contando cada vez con más tiempo con él.

El alero pasa en la actualidad por un buen momento de juego, algo sobre lo que el propio Waczynski ahondó finalmente. “Tengo mucha confianza de mi equipo, de todos sus jugadores y el entrenador, eso da mucho en mi juego. Es muy importante. Creo que es un buen momento para enseñar y demostrar que todos estamos aquí para jugar bien y ganar cada partido”, afirmaba el de Torun.

Sobre el RETAbet Bilbao, rival este sábado y equipo también participante en la Copa, Waczynski aseguró que “está por delante de nosotros en la tabla, juegan muy bien. Han fichado a Tyler Haws que conozco de Obradoiro, es un buen jugador, tirador y anotador. Es un equipo peligroso, que tiene pívots que hacen muchos tapones, juegan buena defensa, con un anotador muy bueno que es Axel Bouteille. Tenemos que jugar muy duro. Es un equipo luchador y se ve en cada partido”.

Para el jugador polaco, cree que el equipo ha mejorado por varias razonas. “El mes de enero fue difícil por los viajes, creo que jugamos bien y ahora hay que seguir luchando. En casa estos tres últimos partidos los hemos jugado muy bien. Ahora viajamos a Bilbao, que es una cancha difícil. Hemos mostrado antes que podemos jugar en cada cancha y podemos ganar como en Valencia, Vitoria, Barcelona… hay que jugar duro, rebotear y correr al contraataque”.