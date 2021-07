Waczynski: "He vivido momentos inolvidables, Málaga será siempre mi casa"

Es uno de los jugadores que mejor ha conectado con la afición del Unicaja en los últimos años. Adam Waczynski se ve obligado a poner fin a sus cinco temporadas en la entidad malagueña por la decisión del club. Teniendo en cuenta la coyuntura y los temas contractuales, el club decidió ejecutar la cláusula de corte del alero polaco para reforzar por ahí el equipo. La llegada de Jonathan Barreiro va ligada. El jugador quiere celebrar este martes una fiesta en el Basket Bar, el bar del Carpena, a las 19:00 horas para decir un hasta luego a la afición malagueña.

Ha pasado días complicados Waczynski. Se quedó fuera del Preolímpico con su selección por una discutida decisión del seleccionador, Mike Taylor. Poco después llegó la comunicación del club. "No es fácil, este mes de junio ha sido muy duro, con estas noticias de la selección y esto del Unicaja. Cinco años en este club, con esta afición maravillosa, no es poco. He vivido momentos inolvidables. No quiero hacer despedidas, porque quiero volver y Málaga será mi casa. Quiero hacer una fiesta con los aficionados porque no tenía oportunidad para veros. Así queremos dar las gracias por el apoyo", afirmaba Waczynski en Deportes Cope Málaga, donde se emocionaba al recordar sus temporadas en el club malagueño.

"Hemos conocido un montón de buena gente. Ellos merecen lo mejor. Queremos hacer una fiesta con ellos, hay muchísimas cosas del Unicaja, ropa y tal, que podemos usar. Con el mejor equipo del mundo, Down Málaga, podemos hacer una venta voluntaria y todo lo que ganemos darlo para la asociación. Una pena que no tuvimos oportunidad de hablar de futuro, de cambiar de contrato para quedarme aquí con la afición y la buena gente. La vida es así y gracias a todos los que nos han ayudado. Málaga es nuestra casa y seguro que volveremos. El martes sobre las 19:00 en el Basket Bar es el plan. Voy a organizar todo, informaré en redes sociales", proseguía el alero polaco.

"Tengo muchos recuerdos. Ganar la Eurocup fue algo enorme, también una final de Copa en Málaga muy bonita contra el Madrid. Algunos partidos ganados sobre la bocina... No tiene precio. Era mi sueño jugar en un equipo grande de Eurocup y Euroliga, en la ACB. Tuve muchísima suerte, di todo para llegar a este momento. Jugué en un club grande, lo di todo, algunas veces salió bien y otras no. Pero intenté hacer todo lo mejor en mi juego", rememoraba Waczynski, que lamenta no haber tenido la oportunidad de seguir: "Era muy difícil. Hemos pensado que no íbamos a continuar, después teníamos algunas señales de que sí había opciones. Pero no hablamos de detalles, no tuve oportunidad de hacer una propuesta sobre lo que podía hacer. El baloncesto para mí es algo más que dinero y números. Creo que podíamos haber llegado a un acuerdo, pero... Ha sido inolvidable para mí cinco años".

"Después de tantas emociones, con la selección y el contrato, quiero descansar un poquito", decía Waczynski cuando se le cuestionaba sobre su futuro: "Ha habido mucha emoción. A ver qué pasa en el futuro. No quiero pensar, sólo con la reunión. Lo que quisiera es jugar en España, la mejor liga de Europa, pero todavía es muy pronto, pasó hace pocos días. Hay tiempo para decidir pero es prioritario quedarse en España. Mis hijos son puros malagueños, todos dicen que tienen acento andaluz. Andalucía va a estar en nuestra vida y corazón siempre".