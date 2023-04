Walter Herrmann: "El Unicaja necesita a un rubio de pelo largo para ganar títulos"

Más información Así interpretó la Coral Santa María de la Victoria el himno del Unicaja

Por el micrófono de Berni Rodríguez pasaron en la gala del 30 aniversario del Unicaja protagonistas de los grandes momentos del club. Desde Dani Romero, del subcampeonato del 95, hasta Marta Ortega, capitana del equipo que ascendió el domingo en Mallorca a Liga Challenge. Anécdotas, algún chascarrillo y algún golpe de humor, como el que tuvo Walter Herrmann, histórico alero del doblete Copa-Liga 05/06.

“Me hubiese gustado celebrar más títulos", decía después de que salieran proyectadas sus inolvidables imágenes cortando las redes en Zaragoza y Vitoria tras alzar la Copa y la Liga. "Queda claro que este Unicaja necesita a un rubio de pelo largo", bromeaba con la aprobación rápida de Dylan Osetkowski, otro carismático con melena dorada al aire y también importante en la consecución del último título de Copa.

"Aquel era un equipazo desde entrenador hasta el último jugador sumaban muchísimo. Pasan los años y son mil cosas las que me unen a Málaga, mi segunda casa. Mi mujer es malagueña, escuché a Los Mihitas tocar las mismas canciones. En la época mala igual no se acercaba tanta gente, por eso me alegro por los que siempre estuvieron, por la entidad que siguió apostando y ese es el mérito”, decía el alero argentino, también campeón olímpico.

Dani Romero (subcampeonato de 1995)

"Estuve en la fusión de hace 30 años. Recuerdo que había mucha ilusión y energía, las ganas de hacer algo grande, representar a nuestra ciudad y para un malagueño era algo muy importante. Sin espacio ni tiempo pasó como ahora ha ocurrido, todo ha llegado por un gran trabajo. Nunca es pronto, hubo una explosión de público y alegría y en lo que vivimos la pieza clave fue Javier Imbroda. Nos hizo creer, éramos unos niñatillos sin miedo a nada. Este equipo de ahora no tiene límite, nos vemos reflejados en ellos, el club no se pone límites y está demostrando cómo funciona".

Carlos Cabezas (Copa Korac 2001)

“Han pasado unos cuantos años. Nuestro primer título después de muchos años de trabajo del club, llegó ese trofeo en Belgrado, éramos un gran equipo, un entrenador magnífico. Boza cuando llegabas y jugabas bien nos daba mucha caña, supimos aprovechar esa oportunidad que nos dieron".

Alberto Díaz Eurocup (2017)

"Voy muy bien, he venido para que la prensa saque que está todo en orden. Todo sigue sus plazos [sobre la lesión de tobillo]. En la Eurocup era joven e inocente, ganar con tu gente, en tu ciudad y tu club es especial. Valencia era nuestro rival a batir y lo conseguimos. Las cosas salen ahora magníficamente, en tres semanas hay un título que nos hace mucha ilusión. En mi primer año de capitán ha llegado el primer título, no me puedo quejar"

Ibon Navarro (Copa 2023)

“No hay ningún plan, sino un sueño compartido, club y staff. A veces pasan cosas maravillosas y el plan es mejor que el sueño. Ahora Joventut, Manresa, Real Madrid, Final Four, Tenerife, Bilbao y play off. Ese es el plan”

Marta Ortega (Ascenso a Liga Challenge)

"Aún estoy afónica de la fiesta de después del ascenso. Hemos vivido algo increíble estos días. A Jesús Lázaro no le hacemos mucho caso, nos reunimos antes de jugar y hacemos lo que queremos", bromeaba la capitana del Unicaja Mijas.