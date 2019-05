Walter Herrmann, hospitalizado en Argentina por una arritmia

El ex cajista Walter Herrmann tuvo que ser hospitalizado en Argentina, donde continúa en activo como jugador en el Atenas, a causa de una arritmia. Así lo comunicaron tanto el club como el jugador, de 39 años, que explicó su situación y trató de transmitir tranquilidad a través de sus redes sociales.

"Contarles que tuve una arritmia en mi último entreno y luego de una cardioversion eléctrica se normalizó mi corazón", publicó Herrmann, que gratificaba por el apoyo recibido tras darse a conocer la noticia en Argentina: "¡Gracias por el cariño a toda esta gente linda de las redes sociales!".

Atenas, club por el que fichó Herrmann el pasado verano, notificaba así la dolencia del jugador: "Debido a una fibrilación auricular, Walter Herrmann fue sometido a una serie de estudios en el Instituto Cardiológico de Córdoba. En las próximas horas recibirá el alta y el lunes no estaría a disposición para enfrentar a Quilmes".

También dio explicaciones de su situación Roberto Giacosa, médico de la entidad. "El cuadro que presenta es una fibrilación auricular con alta respuesta ventricular. Se empezó a no sentir bien el viernes. Está estable, con el ritmo cardíaco sinusal", tranquilizaba del doctor, que aun así aboga por no arriesgar y dar un tiempo de reposo al Venado Tuerto: "Algunos dicen que sí puede volver y otros que hay que esperar dos o tres meses para tomar una decisión. Yo creo que hay que esperar un poco, ver cómo reacciona a la medicación y a partir de ahí ver si todavía tiene las ganas de seguir o no".

Walter Herrmann jugó en los años dorados del Unicaja la pasada década. De la mano de Sergio Scariolo ganó la Copa del Rey en 2005 y al año siguiente la ACB. Se le recuerda en España por sus maneras y ser MVP de la Liga con el Fuenlabrada. Tras su etapa en el país probó en la NBA, donde jugó en Toronto Raptors, Charlotte Hornets y Detroit Pistons. Pasaría después por el Baskonia antes de regresar a Sudamérica, donde ha prolongado su carrera con algún breve parón hasta la fecha. Su evolución marcará su continuidad en el baloncesto.