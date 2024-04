Will Thomas, el descarte del Ibon Navarro

Durante toda la temporada ha llevado con tiento Ibon Navarro el descarte de un jugador en cada jornada de la Basketball Champions League. También ocurre en la ACB y la Copa, pero ahí ha sido Augusto Lima quien ha solido quedar fuera en encuentros de máxima trascendencia del Unicaja cuando todo el equipo estaba sano. Por el nivel que está mostrando, lógico tras la ausencia, y por las cargas después de su lesión grave de rodilla. Pero esta vez había que tomar una decisión más llamativa por la trascendencia del encuentro y en esta ocasión se prescindió de Will Thomas.

El ala-pívot de Baltimore, el jugador más experimentado del equipo malagueño, tiene jerarquía y peso específico pero es cierto que, por cantidad de efectivos y distribución de la plantilla había que prescindir en buena lógica de un jugador interior. Con Melvin Ejim en una buena dinámica y con Osetkowski y Kravish como jugadores estructurales y claves, la decisión parecía entre el canadiense y Thomas. Por fuera se antoja más complicado, en condiciones normales y sin mediar lesiones, un descarte.

A buen seguro que en la jornada del domingo el descarte será otro jugador y no Will Thomas dentro de la política de rotaciones que el técnico vitoriano ha seguido durante toda la temporada. Reparto de esfuerzos y también manejo de egos para mantener el equilibrio dentro del vestuario. Es algo que cuando se configuró la plantilla en el verano se asumía con el cambio de Taylor por Brizuela, que se necesitaban cinco cupos y sobraría un jugador con pasaporte europeo o americano en cada encuentro. A veces la gestión se hizo sola con problemas físicos, pero, una buena noticia, esta vez la tuvo que hacer el entrenador tomando una decisión sobre lo que más necesitaba el equipo. Nunca sobra Will, pero...