Will Thomas, el descarte del Unicaja para Bursa

Will Thomas es el jugador descartado por Ibon Navarro para el viaje del Unicaja a la pista del Tofas Bursa, donde este miércoles (18:00 horas) juega su quinto partido del Round of 16, en el que es el único equipo invicto de la competición. Como es obligado cuando todos los jugadores están sanos, el técnico debe prescindir de uno de los no cupos porque son necesarios cinco y ahí están Alberto Díaz, Nihad Djedovic, Jonathan Barreiro, Yankuba Sima y Augusto Lima, que ya está de vuelta tras ser baja por un buen motivo en Lugo, el de ser padre.

En esta ocasión ha sido el pívot de Baltimore el que ha quedado fuera de la ecuación, por lo que el juego interior en Bursa será el formado por Ejim, Osetkowski, Kravish y los referidos Sima y Lima. Thomas da cosas, como el juego de poste bajo, que ninguno de los otros ofrecen pero hay que ir repartiendo esfuerzos. Ibon ha preferido no hacer un descarte fijo sino ir cambiándolo conforme pasan los partidos de manera matemática. Es una manera de mantener enchufados a todos los jugadores. Sí habría que tomar una decisión definitiva en la Final Four si se alcanza esa fase, algo que sería más doloroso porque todos los jugadores tienen nivel. Fue Augusto Lima quien se descartó para el primer partido de Copa, pero en esta ocasión no podría ser un cupo.

De momento, la buena gestión física del staff con la plantilla está permitiendo que apenas haya habido bajas por lesiones musculares y que las de más tiempo hayan sido por lances del juego, como la de Barreiro en un choque.