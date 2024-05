Will Thomas, la leyenda continúa

Paralelamente a la competición y a estas ilusionantes eliminatorias por el título, el Unicaja sigue trabajando con sigilo en el futuro a medio y largo plazo del equipo. La idea, como ya han expresado repetidamente sus dirigentes, es continuar con el gran núcleo del equipo. Como ya publicó este periódico, la ampliación de contrato de Kameron Taylor está bastante avanzada para seguir, hasta mínimo 2026, reafirmando la apuesta por un jugador que ha dado un gran rendimiento siendo el único fichaje de la temporada tras la salida de Darío Brizuela. Llegará Tyson Pérez, cedido este año en Andorra, se está en la carrera por Olek Balcerowski, un cupo que supondría un salto de calidad interior con un perfil distinto pero que no es sencillo de atar, y también hay renovaciones pendientes. Una de ellas es la de Will Thomas. A punto de cumplir 38 años en julio, el de Baltimore sigue rindiendo a un nivel excelente. El último ejemplo, el partido del jueves ante el Manresa. En el momento más delicado cogió la bola y dio la tranquilidad que se necesitaba.

El club le ofrece al ala-pívot americano con pasaporte de Georgia la continuidad. La idea es ir a una plantilla larga la próxima temporada, con 13 jugadores y posibilidad de alguno más incluso en algún escenario. La consideración es que no hay jugadores de su perfil en el mercado. El jugador ve cercana su retirada y, de hecho, contemplaba la posibilidad de su retirada si el club no le ofrecía la renovación. Pero está motivado con seguir porque está feliz, como transmite dentro y fuera de la pista, en Málaga, en un ambiente en el que se siente respetado y en el que fluye todo. Es cierto que, siempre que se la ha cuestionado, emplaza a final de temporada. “Todo puede cambiar en dos meses”, decía el pasado mes de febrero. Una lesión, un bajón... El americano también quiere ser honesto.

Pero no se detectan señales del declive de Thomas, que, de hecho, numéricamente está rindiendo ligeramente mejor este año que el anterior. El año pasado jugo 61 partidos (el que más junto a Kravish y Ejim), con 16 minutos, 5.2 puntos, 2.8 rebotes y 7.4 de valoración. En esta temporada ya acumula 51 partidos también, calca los 16 minutos y suma 6.0 puntos, 2.9 rebotes y 8.4 de valoración. Thomas asume que su rol no es ya el de un jugador protagonista sobre el que gravite el juego, pero tiene sus picos de mucho uso, como se puede comprobar puntualmente. Encajó bien ser descartado en las semifinales de la BCL, como destacó Ibon Navarro. Y es un jugador que a nivel de vestuario tiene mucha ascendencia sobre el resto de compañeros norteamericanos y que predica con el ejemplo. Destacan los técnicos que no se pierde un entrenamiento y que está siempre al pie del cañón, trabajando y puliendo cosas pese a su edad. Este verano, de hecho, llegó físicamente mucho mejor que el anterior, cuando alguna situación personal le hizo descuidarse un poco, aunque se acabó poniendo fino. Así que, con alta probabilidad, la leyenda de Will Thomas, un jugador de culto, continuará una temporada más ejerciendo su magisterio en Málaga, donde cumpliría su quinta temporada en dos etapas distintas.