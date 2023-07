Will Thomas, negociación sin tanteo

El mercado entra en una semana importante en clave ACB. Acaba el plazo para colocar a los jugadores en el tanteo y el Unicaja está pendiente de dos casos para completar su plantilla. Tampoco firmó Augusto Lima, pero en su caso no hay urgencias, al estar recuperándose de la lesión en la rodilla. Aunque está todo pactado. Como se ha venido informando, son los casos de Tyson Carter y Will Thomas.

En el caso del primero, el Unicaja lo incluirá en el tanteo si no llega antes el contrato firmado por parte del jugador. Está todo pactado desde hace semanas y en el club no hay nerviosismo, pero ya advirtió López Nieto que era un agente peculiar el del de Mississippi, que ya el año pasado prolongó la rúbrica durante un tiempo. Con el Zenit San Petersburgo se llegó al acuerdo para pagar una pequeña compensación para liquidar el contrato. Pero falta esa firma. En el caso de que no llegue antes, se le incluirá en el tanteo, para protegerse al menos de otros clubes españoles. Está habiendo movimientos de calado en el baloncesto europeo y primeros espadas se marcha a Estados Unidos (Micic, Exum, Vezenkov, se insiste con Tavares...), con lo que siempre hay riesgo de que haya un efecto dominó.

En el caso del Will Thomas no se le meterá en tanteo. Si el sueldo que percibió Carter (un porcentaje lo pagaba el Zenit) es asumible, no ocurre lo mismo con el de Baltimore. Para incluir a un jugador en el tanteo hay que garantizar el 100% de su sueldo previo. Y precisamente lo que quiere el Unicaja es rebajarlo. Así que el americano será libre para firmar por otro equipo español en el caso de que no llegue a un acuerdo con el club malagueño. No parece que haya otro club de mas nivel o parejo que vaya a ofertar por Thomas, pero tiene esa opción.