Will Thomas, parte de un proceso

Will Thomas (Baltimore, 1986) comienza su segunda etapa en Málaga, en lo que será su tercera temporada. No ha dejado de jugar en Euroliga o clubes top de Eurocup en este periodo de tiempo. Ha empezado la temporada al mismo ritmo diésel que en sus anteriores campañas. Aparenta estar algo pasado de peso, pero es parte del proceso, con el conocimiento de su cuerpo para rendir en los momentos cumbres de la temporada. Los parámetros que se tienen en el club sobre él son similares a cuando tenía 30 años y se marchó. Ahora tiene 36 y está en el tramo final de su carrera. Sonríe más que antes, como disfrutando del momento. Tiene buenas sensaciones en Málaga y le gusta lo que ve alrededor. Sigue valorando al Unicaja como un club top en Europa.

"Hay buenas vibraciones, hay un buen 'feeling' alrededor del equipo. Estamos construyendo todos juntos algo para tener un puesto en el play off de la ACB y hacerlo muy bien en la BCL. Tenemos un grupo de buenos tíos, tenemos un grupo que, por encima de todas las cosas, quiere ganar, que no piensa en mirar las estadísticas, en individualidades. Queremos ganar y contribuir a que eso ocurra", expone como declaración de intenciones Thomas, que ve en la profundidad de plantilla que hay una fortaleza: "Si tienes un roster de 12 jugadores, como tenemos nosotros, es una ventaja. No todos los equipos lo tienen. Si sales 15 o 20 minutos, o el tiempo que salgas, tienes que ofrecer toda tu energía. Cada jugador sabe que el que venga detrás va a tener ese mismo nivel de energía. Entonces es más sencillo. El entrenador no me dijo nada de cuántos minutos jugaré, si 15 o 20, eso no ocurrió. Sí me dijo que tengo que, en los minutos que esté, ayudar al equipo a ganar con mi experiencia de tantos años, ganando en diferentes competiciones y países, ganando muchos partidos. Tengo que saber en cada momento qué puedo darle al equipo para que gane".

"Hubo una buena atmósfera en los dos primeros partidos de calificación. Necesitamos ese apoyo, ese sexto hombre, espero que continúe así todo el año", celebraba Thomas sobre el ambiente que se encontró en el Carpena, al tiempo que espera una competición bastante dura: "La ACB está en el mismo nivel que cuando me fui. Barcelona y Madrid están siempre en el top. Los demás equipos intentamos asegurar un puesto en el play off, el mejor posible. Será una temporada larga, difícil. Tenemos tipos experimentados en la ACB que quieren ganar".

"Hasta ahora lo que he visto es bastante parecido", responde cuando se le cuestiona sobre si ha notado cambiado algo al Unicaja en la estructura y en las ambiciones una vez no está en la Euroliga: "La organización tiene todo encaminado a que el jugador rinda lo mejor posible, que se preocupe sólo de jugar al baloncesto. Cuando un club se encarga de todo lo que sucede fuera de la pista es muy fácil jugar al baloncesto. Fuera del club se puede ver esa imagen de que el Unicaja no es lo mismo que antes, pero lo que yo noto dentro es que hay la misma ambición por ganar, por tener temporadas exitosas. No jugar Euroliga no significa que puedas tener grandes temporadas, con mucho éxito. Todos los jugadores queremos estar en play off, jugar la Copa y llegar lejos a BCL".

El último año de Will Thomas fue el primero en el que Alberto Díaz se estabilizó en el primer equipo a las órdenes de Joan Plaza. Ahora, ese chaval con el que trabajaba es el capitán del equipo. "Hace varios años, cuando yo estaba aquí, lo veía quedarse después de cada sesión trabajando duro en su juego, tratando de mejorar. Ahora veo lo que ha hecho y es impresionante. Su mejoría ha sido increíble si miro la vista atrás, pero es un ejemplo de que el trabajo duro te compensa, llegar a la selección española, jugar el Eurobásket, ganar la medalla de oro... Es impresionante lo de Alberto", dice el ala-pívot estadounidense, que sabe que habrá competencia para jugar en el juego interior: "Tenemos muchos jugadores, habrá muchas rotaciones y tenemos que hacer nuestro trabajo, lo que el coach pide. No sé si habrá mucho tiempo para jugar en las dos posiciones, cuatro y cinco, pero estoy preparado para hacerlo".