Will Thomas y el carpe diem

Will Thomas no es un hombre de muchas palabras y demasiado expresivo. Será la edad o que está sintiendo que es una temporada de verdad especial, pero el de Baltimore está paladeando de manera especial este ejercicio con el Unicaja. Regresó y ganó un título. Y ahora se siente disfrutando. "Hasta ahora es la temporada muy buena, pero tenemos ganas de más. Así que hay que disfrutar el momento. No es seguro que llegues hasta aquí la temporada próxima. Así que hay que disfrutar el momento", insiste en la previa de viajar al Palau encomendándose al carpe diem. Un poco como ese deseo que expresaba Ibon Navarro después de tumbar al Tenerife en los cuartos de final: "Ojalá esta temporada no acabara nunca".

"Jugamos muy bien contra el Tenerie y queremos darle continuidad contra el Barcelona. Los play off son como una nueva temporada. Todo el mundo quiere ganar un trofeo. Así que estás con una nueva concentración y energía para ganar cada partido", reflexiona Thomas sobre cómo cambia la aproximación a los partidos en la postemporada, cuando cada victoria importa porque la eliminación acecha tras un despiste. Thomas jugó unas semifinales con el Unicaja contra el Barcelona, las de 2015, aquellas del quinto partido en el Palau con el polémico triple de Navarro y el que se salió de Carlos Suárez. Anduvo cerca de la final el Unicaja, como años antes con aquel no tiro de Boni Ndong para ganar el duelo (entonces era a tres partidos). O como en el subcampeonato de 1995...

"La gente está muy feliz por estar en semifinales, contenta por jugar contra el Barcelona. Es una nueva oportunidad de probarnos y medirnos a nosotros mismos. Es una buena temporada hasta ahora, pero hay mucho que pelear aún", ahonda Thomas en el mensaje cuando se le cuestiona sobre cómo está el vestuario. Como jugador experto sabe calibrar la temperatura del vestuario. Y detecta ilusión y hambre, pero también advierte de lo que hay delante: "Siempre es duro contra los equipos top y el Barcelona es uno de los top en Europa. Ellos tienen muchos jugadores talentosos y experimentados. Ellos, estoy seguro, están intentando redimirse de lo que ocurrió en la Final Four e intentar ganar la liga española".

Le tocará a Thomas medirse a Mirotic, con el que se ha enfrentado numerosas ocasiones y que es referencia del Barça. "Es uno de los mejores jugadores en Europa, es un emparejamiento muy motivante para toda la serie. Hay que limitar sus capacidades ofensivas y atacarle en defensas. Ante un jugador así no tienes opción. O das tu mejor versión o no sirves para ayudar al equipo", expresa sin vacilar Thomas.

Se acerca Kendrick Perry a la charla y bromea con Thomas. El de Florida ha dicho alguna vez que están empujando para que se quede el año que viene. "No es su decisión o mi decisión, es la del club, no es nuestra. Si por mí fuera, 200 millones de dólares en cualquier equipo de la NBA...", se ríe con una carcajada Will Thomas, que observa con cierto aire paternalista cómo sus compañeros se preparan para una sesión nueva de entrenamiento. Disfrutando cada día