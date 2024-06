Willy Hernangómez: "Alberto Díaz es el futuro alcalde de Málaga"

Willy Hernangómez se incorporó un poco más tarde a la concentración de la selección española en El Higuerón, en Fuengirola. El MVP del Eurobásket 2022 no ha tenido una temporada sencilla en su regreso a Europa tras varios años en la NBA. Se le fichó como estrella del Barcelona, pero su encaje no ha sido sencillo. Ahora llega a la selección con el reto de jugar sus terceros Juegos Olímpicos. Se siente cómodo en Málaga. "La verdad es que estamos aquí muy a gusto, muy felices, llevamos unos cuantos veranos viniendo a The Embassy, lo tienen todo para trabajar bien, para seguir creciendo y mejorar. Muy contento también de disfrutar del buen tiempo, de la comida, de una ciudad como Málaga que le gusta mucho el baloncesto", decía Willy, que bromeaba sobre la figura de Alberto Díaz, al que conoce bien desde niño porque coincidieron en las selecciones nacionales: "Tenemos poco tiempo de disfrutar, estamos concentrados y trabajando, aunque tenemos aquí a Alberto Díaz, que es el futuro alcalde de Málaga. Sí, nos enseña sitios para comer, está en su casa y nosotros contentos de estar aquí".

"Es el segundo día, poco a poco adaptándonos a los sistemas otra vez, los compañeros en distintos puntos de forma y hay que seguir esa línea de crecimiento para llegar a un momento óptimo", aseguraba Willy sobre el desarrollo de la concentración: "Después tendremos dos partidos de preparación para ver nuestro nivel, seguir sumando sensaciones, es un momento para disfrutar para la afición, del buen baloncesto. A toda España le gusta el básket y disfrutar. Sinceramente, yo pienso en el día a día, no miro más allá, no pienso en los Juegos. Tenemos unas semanas de trabajo muy duro, un Preolímpico durísimo en el que tenemos que contar con la ventaja de jugar en casa. Ojalá podamos disfrutar de unos Juegos Olímpicos, que es algo que muy pocos pueden decir. Nuestro objetivo es trabajar muy duro y ojalá haya esa pizca de acierto y suerte".

"Después de un año duro, con ganas de estar con la selección, que tan buenos recuerdos me trae. Lo hablaba antes con Álex Abrines, llevamos desde 2014 en la selección, que debutamos, 10 años con la selección, es mucho tiempo con Sergio. Ojalá poder disfrutar más, sacar la mejor versión y conseguir más títulos. La selección es mi hogar, me siento muy a gusto. Mi objetivo es el Preolímpico y pasar y ayudar cuanto pueda", proseguía Willy, que tendrá la ayuda de un pívot que fuera estelar, Fran Vázquez, miembro del staff del Unicaja que refuerza en esta concentración el trabajo específico de los jugadores: "Me parece muy bien. Fran ha tenido una carrera excepcional, ha jugado muchos años. Sobre todo, esa experiencia, esos detalles que me pueda ayudar son muy bien recibidos. Me da igual la edad, siempre tienes que aprender y Fran en eso me va a venir genial".

Acerca de Rudy Fernández y el homenaje que recibió en el WiZink tras el segundo partido de la final, Willy decía que "sigo la final, como también la de Grecia, con mi hermano allí. El homenaje fue muy bonito, Rudy es una leyenda, inspiracional para las generaciones que llegamos después. No sé si fue pronto sin decidir la final, pero fue muy bonito. Aquí pensamos en lo mismo, Rudy es un jugador que va a ayudar muchísimo, que lo va a dar todo siempre, es una leyenda y nos encanta estar con él".