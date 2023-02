Wimbush, anhelado por el Unicaja en verano, se marcha del Zenit

Thomas Wimbush estuvo muy cerca de llegar al Unicaja el pasado verano, el elegido por el club para ser una de las últimas piezas del puzle. El club cerró un acuerdo con el jugador, a la espera de recibir toda la documentación firmada, solo para así hacer oficial el fichaje. Pero apareció a última hora el Zenit con una oferta suculenta, más del doble de lo que iba a percibir en Málaga, y el ala-pívot terminó escapándose. Horas después, Juanma Rodríguez activó el regreso de Melvin Ejim. El 'no' de Wimbush motivó la cesión de Tyson Carter al Unicaja, como un gesto de disculpa a los malagueños, además aprovechando que se estaba buscando un último jugador en la línea exterior. Un giro de guion inesperado, de los que suele haber en el periodo estival, más si cabe el último, por las nueve incorporaciones que se llevaron a cabo.

Pues el Zenit ha anunciado este martes la marcha de Wimbush, por lo que el jugador queda libre, anhelado especialmente por Ibon Navarro, el que insistió por su fichaje. A sus 29 años, es uno de los caramelos que deja el mercado. El plazo de Euroliga para inscribir jugadores es hasta el próximo jueves, por lo que no sería nada raro que encontrase un buen acomodo en breve, también la BCL es una opción, con la ventana abierta hasta antes de que arranquen los cuartos de final.

BC Zenit and Thomas Wimbush mutually decided to part ways. American forward is leaving our team.Thank you, @_YKing20, and good luck🙌🏽 pic.twitter.com/rjdHh5IIjq