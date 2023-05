Yankuba Sima, antes del Unicaja-BAXI Manresa: "Será un partido 100% muy físico"

El pívot del Unicaja Yankuba Sima analizó el próximo partido que disputarán los malagueños este miércoles 3 de mayo en el Carpena frente al BAXI Manresa.

En opinión de Sima, el Unicaja llega “en muy buena dinámica, con muchas victorias consecutivas. El equipo está en un muy buen momento y con ganas de afrontar este partido, que será muy complicado porque jugamos contra un rival que se juega muchísimo y vendrán con todas las ganas. Tendremos que preparar muy bien el partido”.

El pívot catalán ha apuntado que será “un partido 100% muy físico que se jugará con muchas posesiones porque a ambos equipos nos gusta jugar a un ritmo muy alto. Será un partido en el que los dos equipos se juegan muchísimo. Nosotros queremos seguir en la dinámica en la que estamos y el BAXI Manresa el poder mantenerse en esta competición. Será muy intenso y es lo que podemos esperar”.

Para el interior, que militó en el BAXI Manresa en el pasado, “será un partido emocional porque es el club en el que he pasado las últimas cuatro temporadas y en el que tengo amigos, excompañeros, exentrenadores y todo el mundo que forma parte de ese club, al que le tengo muchísimo cariño. Será emocional, pero vamos a intentar ganarlo como sea”.

Sobre su integración, Sima ha señalado que “me siento genial, cada vez más cómodo. La adaptación fue un poco lenta porque llegué a mitad de la temporada, pero cada vez me siento más cómodo con mis compañeros, los entrenadores, el staff técnico, aficionados, gente del club y gente de la ciudad… me hacen sentir muy cómodo y eso hace que cada vez me sienta mejor y pueda aportar más”.

Por último, sobre la hora a la que se disputará el partido, las 19:30 horas del miércoles, el pívot ha afirmado que “independientemente de la hora que sea el Carpena va a responder, como todos los partidos esta temporada. Estoy seguro de que vendrán a apoyarnos y ayudarnos a levantar un partido que va a ser muy complicado y así seguir en esta dinámica”.