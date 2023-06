Yankuba Sima, razones por las que apuesta el Unicaja

El Unicaja opta por la continuidad de Yankuba Sima, novena renovación confirmada para la próxima temporada. Refuerza su confianza el club en un jugador que ha ido creciendo, consecuencia del ínfimo papel en Venecia y que derivó en una lesión muscular antes de la Copa. Precipitadas sus primeras semanas, sombra alargada de Lima, aunque poco a poco haciéndose su espacio en la rotación de Ibon Navarro, principal valedor para su llegada, consciente que el mejor Sima iba a tardar en llegar. La paciencia estaba sustentada en los buenos resultados del equipo malagueño, aunque cierto sector se ha mantenido escéptico de si era un jugador como para apostar, supo lidiar Sima con todo ello y sacar una notable versión en el último trimestre de temporada, determinante para que el Unicaja se decantara por su renovación con total convencimiento. Valoran en Los Guindos el proceso hasta hoy.

Hizo el catalán un gran esfuerzo por salir de Venecia, paso que siempre ha agradecido el club, además en una situación muy complicada para Juanma Rodríguez tras la lesión de Lima. Era Sima o Sima el elegido, y aquella operación se pudo desbloquear, en parte, gracias a la predisposición del pívot por llegar como fuese a Málaga. Evidentemente su condición de cupo supone una razón de peso, porque además el mercado tampoco ofrece alternativas de ese calibre, por coste y que realmente sean accesibles para el Unicaja. Salen pocos nombres de ese corte, captados cada vez más por equipos de Euroliga. Además, acompañado de sus 26 años (cumplirá 27 a finales de julio), edad prematura para un pívot, por norma general se tarda más en explotar siendo un grande, y en el Unicaja consideran que el internacional tiene un margen de mejora enorme.

Ya acoplado en Málaga, con una pretemporada bajo las órdenes de Ibon Navarro, se visualiza que Sima aumente sus registros, ese nivel en Manresa que le llevó a ser uno de los pívots de mayor proyección en la Liga Endesa. No solo tiene campos a mejorar en ataque, donde cada vez hace más cosas, también en defensa. Es uno de los ligeros retos de la próxima temporada, viendo lo que ha pasado con Brizuela este curso por ejemplo, encontrar al catalán ese rol donde pueda desarrollar esas virtudes. Estos play offs refrendan que puede ser un jugador que puede lucir en momentos determinados, esa defensa primorosa a Gio Shermadini supuso un chute, también en la confianza del club, que ya estaba decidido en ese momento a ejecutar esa cláusula para que continuara. Sus 19 puntos en el Palau en el primer partido de semifinales, difícil que se vuelva a dar por otra parte, pero a valorar por el escenario, y demostrando que puede ser un grande mínimamente certero en las finalizaciones.

"Siempre lo comento con él, quisimos hacerle un uno más uno para conocerle a nivel personal, en el día a día, ética de trabajo... A pesar de que las informaciones que teníamos eran muy positivas. Ver cómo era de competitivo y qué nivel nos podía dar. Es un jugador que llega en enero y le cuesta más, lógicamente. Él llegó en un mal momento físico porque no contaba para el entrenador, casi no jugaba, el Venezia es un equipo veterano que no entrena mucho y no llegó en tono bueno. Ha sido más constante, ha recuperado con la ayuda de Marcos Cerveró, preparador físico, muchos hábitos. Ha ido mejorando no tanto en la parcela ofensiva, donde la gente pone más el foco, pero sí en otras facetas y ha ido entendiendo el sistema defensivo de Ibon, ha conocido a los compañeros. Él transmite cada día unas ganas de ayudar, de agradar y hacerlo bien que nos hace estar muy tranquilos con él", ya dejaba caer Juanma Rodríguez hace un par de semanas que Yankuba Sima contaba.