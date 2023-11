Yankuba Sima y un reencuentro dulce con Girona

Alegría doble para Yankuba Sima. La victoria trabajada del Unicaja en Girona (78-82), que seguro será recordada a final de temporada por cómo salió el equipo malagueño de un enredo, y hacerlo en la ciudad donde creció el pívot. No había jugado Sima hasta ahora en Girona, de nuevo un punto imprescindible en el baloncesto español, ciudad que ha recobrado vida y un proyecto que se atisba duradero en ACB. "Era muy especial, la primera vez que jugaba en Girona tras diez años, mi primer partido profesional aquí; mi familia me ha visto jugar en directo y hemos podido ganar el partido, que era lo más importante", emocionado Sima en los micrófonos de Movistar.

"Era un partido que no hemos estado muy brillantes en ataque, hemos tenido que ponernos pilas saliendo del barro, con intensidad en defensa. Rebotear mejor y también, victoria importante porque tenemos varias semanas fuera y hay que amarrar lo que se pueda. A seguir por este camino, no me gusta ponerme techo ni a mí ni al equipo, vamos a intentar pelear por todos los títulos. Fue increíble la temporada pasada, pero tenemos muchísima ilusión por intentar dejar en lo más alto a Málaga", aún recuperando el aliento ante un esfuerzo máximo, con un premio de gran valor. Octava victoria seguida del Unicaja, que avanza con paso firme y ganando en autoestima para unas semanas calientes. En lo personal, estuvo más errático de lo que acostumbraba en el tiro libre (1/6), pero tuvo su responsabilidad en momentos concretos, pese a que el equipo malagueño estuvo desacertado en el rebote y poco consistente en defensa durante la primera mitad, no en la segunda, dejando al Girona en tan solo 30 puntos.

Sigue ascendiendo el Unicaja y también lo hizo Sima, con un mate que será de las mejores jugadas de la jornada, de las mejores acciones que dejó este Bàsquet Girona-Unicaja en una acción que culminó en el segundo cuarto.