Yankuba Sima: "El club ha depositado una confianza tremenda en mí"

Yankuba Sima (26 años, 2,11m) ha tenido un viernes de lo más ajetreado. Tras llegar a Málaga esta misma mañana, el pívot pasó el reconocimiento médico, entrenó junto a sus nuevos compañeros de equipo y, por último, fue presentado oficialmente como nuevo jugador del Unicaja en la sala de prensa del Martín Carpena. Acompañado por el director deportivo, Juanma Rodríguez, se mostró ilusionado por sumarse al proyecto de los malagueños y desgranó algunos de los motivos de su fichaje, además de su situación en el Reyer Venezia.

"Desde un primer momento tuvimos claro que no queríamos cambiar mucho el equipo, su estructura. Fundamentalmente de los cupos. Tenemos la plaza libre del americano y podríamos haber traído uno, pero habría alterado la dinámica del equipo con las convocatorias de la BCL. Cuando se nos ofreció la oportunidad de Yankuba tengo que agradecer su interés desde el primer momento. No ha sido sencillo, había que solucionar la situación con Manresa y Venecia. Le agradezco los esfuerzos que ha hecho para estar aquí, nos mostró el deseo de estar aquí y fue muy importante para finalizar el acuerdo", explicó Juanma Rodríguez.

Comenzaba Sima hablando de su estado físico: "Estoy perfectamente, el último partido no lo dispute por no encontrarme bien un par de días, pero estoy perfectamente. Estoy listo para lo que el entrenador necesite de mí. Ayudar en la dinámica del equipo que es buena".

También tenía palabras de cariño para Lima, al que viene a sustituir: "Quiero desearle una pronta recuperación a Augusto. Tenemos partes de nuestro juego similares, pero también distintas, sé lo que puedo aportar de intensidad en defensa y correr el campo. He hablado con Ibon y coincidimos en lo que creo que puedo aportar. Traigo energía, compañerismo, intensidad y rebote".

El contacto con Brizuela, Díaz y Barreiro, compañeros suyos en la selección, fue clave: "He compartido momentos con ello, son compañeros que conozco. Cuando surgió el interés de Málaga hable con ellos. Eran más fácil hablar con ellos, me hicieron sentir muy a gusto, es una relación de hace tiempo. Me han ayudado mucho a venir aquí". También añadió que conocía la forma de trabajar del equipo: "He seguido al Unicaja, veo muchísima alegría, tanto dentro como fuera de la cancha, hay muy buen grupo. Eso se ve en los resultados. Sé que aquí se trabaja día a día, hay que ir así porque es como se mejora, enfocándonos en lo que está justo delante. Es un club con muchas expectativas e historia y siempre va a apuntar arriba. Vamos a competir en todo lo que podamos".

"Han sido unos meses duros. Son cosas del deporte, a veces no funciona. Nos hemos entendido por las dos partes, es una oportunidad muy importante venir a Málaga, me han dado mucha confianza. Desde el minuto uno me han hecho sentir querido, ahora toca darlo todo aquí", argumentaba de su situación en Venecia, que acabó remando a favor de que llegase a tierras malagueñas.

No solo los jugadores nacionales, ex cajistas con amplia experiencia de verde le aconsejaron sobre las virtudes de un destino como el Unicaja: "Tanto Jayson como Jeff me hablaron muy bien de la ciudad. Me comentaron que su etapa aquí fue de las mejores de su vida y que tienen un gran recuerdo. Ellos y los compañeros de selección que están aquí han ayudado mucho a que hoy esté aquí".

"Hasta ahora, desde que empece a ir a las ventanas, he estado en todas. Le agradezco a Sergio sus palabras y la confianza que me da, pero he venido aquí por el proyecto. Muchísimos jugadores conocen su historia y en alguno momento les gustaría venir a Málaga. El club ha depositado una confianza tremenda en mí, el entrenador también y es lo único en lo que he pensado desde que he llegado", volvía a incidir Sima en su deseo de venir al club malagueño.

"Tenemos que tomar una decisión sobre su futuro aquí, espero que sea el siguiente también, porque significará que todas las partes están contentas con su estancia aquí. Si continúa aquí la próxima campaña todo está previsto ya. No hay problema para que juegue en Manresa, no hay cláusula del miedo como el fútbol. Esas cosas en baloncesto lo he visto solo una vez. Aquí nunca nos ha planteado Manresa esa posibilidad", detallaba Juanma las condiciones contractuales de su vinculación con el equipo catalán.

Cuestionado por el fichaje, el director deportivo argumentó que en verano también hubo operaciones complejas: "Ha habido otro fichajes complicados también, jugadores con el contrato mandado que no vinieron. No era una situación sencilla con vinculación a dos clubes. Teníamos claro que lo queríamos a él, nos hubiera gustado que hubiera venido hace dos semanas, pero las cosas son así y estamos contentos de que ya pueda ayudar al equipo".