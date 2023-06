Yannick Nzosa: opciones de futuro, mercado y realidades

Yannick Nzosa fue uno de los nombres que tocó Antonio Jesús López Nieto en su entrevista en Zona Verde de 101TV. El congoleño pasa ahora un par de semanas en su país viendo a la familia. A sus 19 años ha sufrido un parón en la progresión vertiginosa que se aceleró con su debut en el Unicaja. Aquella frescura desapareció y el año sin apenas jugar en el Betis por lesiones no han mermado el interés de clubes de ACB en él. Este verano el plan es trabajar a tope y ponerse a tono mientras se elige un club acorde en el que pueda progresar.

"Es un gran ejemplo de poder ser un gran jugador y de quizás por correr demasiado e intentar llegar a algunos plazos estamos en la situación en la que estamos. Yannick tiene muy buenas virtudes y los que entienden dicen que es muy bueno. Cuando viajé con el club por primera vez, había siete ojeadores de distintos equipos observándolo y eso es muy difícil de manejar. Además, cuando los corifeos no paran de soltar cantos de sirena alrededor de él, después, el chaval ha tenido mala suerte y lo que hemos hecho ha sido traerlo aquí y que entrene con nosotros y ya buscarle un lugar adecuado", explicaba López Nieto sobre la situación del congoleño.

"Yannick es un patrimonio que cuesta mucho al club, porque tiene firmado un contrato. Cuando llegué, me decían que para diciembre ya no tendría a Yannick, pero las circunstancias no se han dado. Él necesita jugar al baloncesto para entender los partidos y eso se hace jugando minutos en todos los deportes. Puedes tener virtudes y cualidades, pero entender el partido se hace con minutos. Yannick tiene la ventaja de que es un chaval extraordinario y sencilla. Yo espero que cuando esté físicamente y dejen ya de envainarle mucho la cabeza, tiene que salir. A veces, los medios con el afán de sacar noticias crean esa alma rota, porque van adquiriendo notoriedad con edad muy temprana y, de pronto, se para. Ni es tan malo ahora ni tampoco tenía tantas cualidades", reflexionaba López Nieto: "He visto muchas jugadas puntuales de calidad, pero no un partido muy bueno en general. Cuando estás en un equipo porque es un deporte de equipo, cuando tienes la responsabilidad en un equipo como la pasada temporada en la que él era segundo pívot por detrás de Michael Eric y ahí se ve que la presión le afecta. En vez de tanto NBA que tenía que presentarse ya, que podían no haberle elegido y no pasaba nada. En vez de eso, coges, te quedas aquí y trabajas y funciona y, tal vez, lo tendríamos aquí de vuelta como parte de la rotación. No he hablado con él, pero le afecta seguro, pero está con un disposición muy positiva. Creo que tiene ideas claras y sabe cuál es la ruta. No es como el verano pasado que estaba angustiado por ir a la NBA. Yo propuse que jugase con el EBA en Huelva un partido suelto por el ascenso y parecía una barbaridad, pero, para mí, lo importante es que juegue ya sea en la categoría que sea. Lo bueno es que tras dos años lesionado, pues llegan aún con posibilidades y sólo tiene 19 años".