Yannick Nzosa baja en las previsiones del draft de la NBA

El próximo 23 de junio se celebrará en Nueva York el draft de la NBA. Allí las franquicias elegirán a los mejores proyectos baloncestístico un año más. Y allí es previsible que esté el nombre de Yannick Nzosa. A ello está enfocada la carrera del pívot congoleño, a ser jugador de la mejor liga del mundo. No obstante, en estos meses el jugador del Unicaja y sus agentes (CAA Basketball lleva sus asuntos en EEUU, es una de las empresas más poderosas del sector) tendrán que tomar decisiones en función de cómo sea el protagonismo en el equipo malagueño y cómo fluctúen sus opciones.

El año natural para ser elegido en el draft para Nzosa es 2025, cuando cumple 22 años. Pero ya cuando se alcanzan los 19 hay luz verde para presentarse. Durante gran parte de 2021, a la luz de sus actuaciones, aparecía entre los cinco mejores proyectos para ser elegidos en 2022, pero su comienzo de temporada, no ayudado por la marcha del equipo, han depreciado actualmente sus acciones para junio. Un repaso a las webs especializadas permite ver que, con más o menos consenso, se le sitúa a partir del final de la primera ronda. Todo dentro de un contexto volátil, que ahora se acelero conforme se acerca el torneo final de la NCAA, el gran caladero donde pesca la NBA, siempre con las redes echadas en todo el mundo.

La NBC sitúa al pívot de Kinshasa (al que se le dan 2.11 metros) en el puesto 18, quien mejor le coloca. “Nzosa ha tenido un comienzo decepcionante en la Liga ACB, aunque acaba de cumplir 18 años en noviembre. Está cogiendo rebotes y taponando bien los tiros en una muestra pequeña de minutos, aunque sus números ofensivos han disminuido significativamente desde la temporada pasada. Tiene tiempo para mejorar sus acciones, pero está cayendo en nuestra proyección porque parece ser un proyecto a largo plazo, aunque el potencial sigue siendo atractivo”, razonan en la cadena norteamericana de televisión.

NBA Draft Room pone en el puesto 26 a Nzosa, definiéndole como un “más avanzado Clint Capela”, comparándole con el pívot suizo de Atlanta Hawks: “Un defensor que cambia partidos con su longitud/tamaño y movilidad de élite. Un atleta irreal para su tamaño”. Tankathon le pone en el puesto 26 también, ESPN en el 27 (como el tercer pívot de la lista) y USA Today en el 28. El periódico personaliza en que podría ser elegido en ese lugar por los Grizzlies, que tienen varias elecciones en primer ronda. “Podrían apuntar potencialmente a un candidato de futuro y reserva de alto calibre. Uno de los jugadores más ilusionante que podría encajar en ese proyecto es Yannick Nzosa, que fue uno de los mejores adolescentes que jamás haya jugado en la primera división de España. Nzosa ha tenido una regresión en la ofensiva, pero sigue siendo un defensor tremendamente efectivo. Firmó una larga extensión de contrato de varios años, lo que significa que los Grizzlies podrían mantener sus derechos de draft de la NBA hasta que esté listo para venir de Europa”, apunta el diario estadounidense. Sports Illustrated le proyecta en el puesto 34 y NBA Draft en 51.

Son simples proyecciones en el mes de enero, a varios meses vista. Hay unanimidad en los tres primeros puestos, cambiando el orden. Jabari Smith, ala-pívot de 2.08 metros que juegan en Auburn; Paolo Banchero, ala-pívot de raíces italianas (ha sido convocado, aunque no pudo llegar a ir, con la selección italiana, cuya nacionalidad tiene aunque es nacido en Seattle) que milita en Duke y Chet Holmgren (2.13 metros), ala-pívot de Gonzaga que ya destacó en el pasado Mundial sub 19 con Estados Unidos y que tiene unas condiciones intrigantes, brazos larguísimos y es un gran taponador. Nzosa aparecía junto a ellos en listas pasadas, ahora no.

De cualquier forma, es aconsejable tener paciencia en todas las partes. Nzosa fue renovado por el Unicaja hasta 2026. Ha perdido algo de espontaneidad y frescura respecto a lo que exhibió en su estruendosa y anormal irrupción en la élite para un chaval de 16 años. Son altibajos lógicos en un chaval que lleva fuera de casa desde los 13 años. En los últimos partidos ha tenido más participación y presencia en pista. Su cabeza, insisten quienes le tratan a diario, sigue muy bien amueblada y trabaja muy bien, con disciplina y entusiasmo, aunque es humano acusar el peso de la presión y las expectativas que ha generado, cuando se multiplican las voces que opinan también sobre su futuro.

“El draft de la NBA ahora no lo pienso tanto. Tengo claro que es mi objetivo, pero si no lo hago bien en Málaga no puedo ir allí. Creo que ahora mismo mi prioridad es hacerlo bien en Málaga, ayudar al equipo este año, no pensar en el draft. Estar aquí uno o dos años más no estaría mal, porque con esto podría tener más experiencia, conocer más el juego, crecer más como jugador y ahí ya se verá lo que puede pasar. Mi objetivo ahora es mejorar esta temporada en lo que no estoy bien, físicamente, mi tiro... Tengo que mejorar y crecer como jugador”, decía con madurez Nzosa en la primera entrevista que se le realizó, a través de los medios del club, justo cuando cumplió los 18 años. Presentarse al draft, tantear el terreno y retirarse antes es otra opción posible. Como presentarse, salir elegido y retrasar el salto para una mayor maduración. Pero lo primordial es mejorar y crecer como jugador en el Unicaja.