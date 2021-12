Zagklis, sobre el entendimiento FIBA-Euroliga: "Tenemos una relación que puede mejorar mucho"

Andreas Zagklis, Secretario General de FIBA, compareció ante los medios de comunicación internacionales para analizar la actualidad del baloncesto internacional, hacer balance de un año importante en cuanto a competiciones y crecimiento deportivo y hablar de los retos baloncestísticos ilusionantes que llegarán a partir de 2022.

Subrayó la importancia de los partidos de las selecciones nacionales a lo largo del año como motor de crecimiento del baloncesto, las excelentes relaciones con la NBA que han dado a modelos conjuntos para impulsar este deporte, las diversas alianzas internacionales, el crecimiento de la Basketball Champions League y la opción de que equipos históricos se unan; ha destacado los motivos de la reorganización del calendario provocada por el aplazamiento de Tokyo2020; el impulso del baloncesto femenino; ha explicado las relaciones actuales con Euroliga; también la posibilidad de retomar el formato burbuja y niega reducir una Ventana el año que viene. Hay que recordar que Málaga acogerá el Mundial sub 17 masculino el próximo verano y que el Unicaja está en el universo FIBA con su entrada en la Basketball Champions League.

Balance de un año complicado

“El 2021 ha sido un año ajetreado y exitoso en el que hemos superado las expectativas. Veníamos de un año en el que se habían retrasado los Juegos en la primavera de 2020 y hubo que adecuar en apenas el plazo de 9 días todo el calendario FIBA. Fuimos capaces de desarrollar los cuatro torneos pre olímpicos masculinos, los dos de 3x3 y las cuatro copas continentales femeninas… Creo que fue especialmente exitoso poder completar los clasificatorios masculinos en los cinco continentes con más de 70 equipos nacionales y miles de jugadores viajando por todo el mundo representando a su país. Y por encima de todo, priorizando la salud y seguridad de todos”.

“Estamos muy agradecidos a la estrecha colaboración con las Ligas nacionales, las federaciones y de la Organización Mundial de la Salud con los protocolos de salud y seguridad en tiempos de Covid19 con nuestros compañeros de la NBA”

La clara estrategia de crecimiento global

“Igualmente cabe destacar que hemos podido seguir desarrollando nuestra estrategia de crecimiento que está basada en tres pilares fundamentales: por un lado, empoderar a las federaciones nacionales, desarrollar el baloncesto femenino que ha contado con un 25% de aumento de licencias arbitrales por parte de FIBA y además tuvo a una representante arbitral en la final de 3x3 masculina, cabe destacar un papel muy destacado tanto en el crecimiento global de la Euroliga femenina como en el desarrollo del programa de entrenadoras; el tercer pilar es el crecimiento de la familia FIBA con un rol muy especial de los eSports con 70 paíises participando en la alianza con 2K y la NBA así como de las federaciones; también ha sido importante el lanzamiento de la BAL, el alineamiento global con las ligas nacionales, también cabe destacar la BCL y BCL Américas con las Final 8 en eventos excelentemente bien organizados con un ambiente espectacular y estos campeones dan pie a la que se avecina como una apasionante Copa Intercontinental en el Cairo”.

Previsión de lo que espera en 2022

El 2022 se avecina como un año con un gran cartel, es año de Copa del Mundo femenina, veremos tres copas continentales como la Asia Cup, América Cup y el Eurobasket y hay que hacer un hincapié ya que teniendo en cuenta las peticiones de las Ligas, en nuestra estrecha colaboración con ULEB, y de los jugadores en cuanto a la carga de trabajo, hemos introducido dos cambios significativos en el calendario: la Asia Cup se disputará tras la Ventana de julio clasificatoria para la Copa del Mundo y la América Cup y el Eurobasket se disputará a continuación de la venta de agosto. Hemos buscado ser lo más eficaces posibles. Igualmente, la Copa del Mundo 2023, demostrando la flexibilidad que tenemos, se adelantará una semana, el 25 de agosto, con lo que el 10 de septiembre habremos finalizado esta cita que está considerada uno de los eventos top del año deportivo y los jugadores podrán incorporarse a la estructura de sus clubes”.

Balance económico actual

“El 2020 ha sido un año complicado para todos, hemos logrado mantener nuestro apoyo económico a los clubes manteniendo los premios económicos y luchado por mantener nuestro apoyo a las federaciones nacionales. Este año recuperaremos un 50% de pérdidas y el plan es que en 2023 y 2024 recuperaremos esa pérdida con un crecimiento continuado. Creo que hemos demostrado una gran salud económica y eso ha permitido contener el impacto Covod19”.

Posibilidad de recuperar los formatos burbuja

“Tenemos siempre un Plan B por si hay que implementar un protocolo más estricto. Hemos organizado más de 100 burbujas en los 5 continentes y estamos preparados para todo tipo de escenarios gracias a la experiencia adquirida tanto en los torneos femeninos como los masculinos. No estamos preocupados, aunque sí somos prudentes. Para febrero, para las ventanas clasificatorias, tanto en hombres y mujeres estamos en estrecha colaboración con los organizadores y ahora mismo, tras los partidos de noviembre celebrados en casa y fuera, estaríamos listos para cambiar al modo burbuja al modo burbuja si es necesario siguiendo el protocolo sanitario gracias al sistema organizativo global de FIBA”.

Relaciones con Euroliga

"Tenemos una relación que puede mejorar mucho, tomamos una iniciativa de sentar a todas las partes en una misma mesa. Hemos demostrado mucha flexibilidad y el Covid nos ha demostrado que los problemas son relativos. Con las resoluciones del Parlamento Europeo en las que dejan claro que no hay espacio ni esperanza para las competiciones cerradas, y menos sin la aprobación de FIBA, creo que somos optimistas porque la iniciativa de FIBA ha sido acogida positivamente por los clubes de ECA y también la NBA, a la que invitamos a las reuniones. Más que un problema de calendario era un problema de crecimiento y por eso hemos querido escuchar a los mejores. Hemos buscado soluciones en la mesa y soy optimista porque creo que estos pasos que hemos dado van en la buena dirección. No es un trabajo fácil ni la solución es inmediata. Creemos que tanto los clubes como las Ligas Nacionales y las Federaciones necesitan un mayor reconocimiento y respeto. Creo que vamos en la buena dirección".

Euroliga impidió aplazar partidos en la ventana FIBA de noviembre

“La Ventana de noviembre ha sido una oportunidad perdida para mostrar una señal de buena fe en cuanto a la reubicación de partidos. No se puede aceptar que dos equipos de Euroliga quieran cambiar la fecha de un partido y no puedan. Es una declaración de intenciones. Hubo dos ‘derbi’, uno francés y uno turco en el mismo día que jugaban sus selecciones. No son buenas señales de estar preparados para solucionar los problemas. Digo que la situación es mejor que antes porque hablamos más que en los últimos años y esto es positivo, pero de cara a febrero , las federaciones quieren ver más señales de buena fe. Hemos visto cerca de 30 jugadores que fueron liberados pero las federaciones piden más. Esto no es únicamente un problema de calendario, es una cuestión de hacer crecer el baloncesto”.

“He dicho muchas veces que negociar en publico no es lo ideal pero hemos demostrado una gran capacidad de flexibilidad al reconocer o aliarnos, lo hemos visto en América, en Asia, hemos encontrado soluciones con distintos modelos en todo el mundo salvo en esta situación. Se trata de lo mejor para el crecimiento del baloncesto. Estamos convencidos de que es importante la regularidad de los partidos de selecciones para poder llevarlo a cabo. Nosotros seguimos con la mente abierta”

La NBA y el calendario de las Ventanas

“Las Ventanas han sido un éxito global y comparando estas de noviembre con las del año anterior en el mismo periodo, tienen un 140% más de engagement y visionados de videos incluso teniendo que aplazar partidos en Asia. La NBA es un socio estratégico de FIBA y miembro de USA Basketball y muestra de ello es la apuesta de la GLeague, que paró y distintas selecciones pudieron contar con esos jugadores y hemos visto que cuentan con un equipo de talento y como el base de EE.UU. acaba de ganarse un contrato NBA…. Además hay que tener que esto no es una selección que pierda, hay un rival enfrente. La discusión sobre el calendario está ahí, NBA lleva 7 décadas con el mismo calendario de 82 partidos y gracias a las reuniones celebradas con la NBA, la NBAPA, la comisión de jugadores liderada por Nowitzki y de competiciones por Garbajosa, vimos esa reducción a 72 partidos y permitió poder jugar los clasificatorios y los JJOO donde además vimos como cuatro jugadores de la final viajaron tras la final para disputar los Juegos en lo que es la máxima expresión de compromiso”

Reducción de una Ventana el año que viene

"No es verdad, no se ha tratado este tema, prefiero no hablar demasiado de las reuniones, lo que hemos mostrado flexibilidad y que la regularidad de los partidos de las selecciones es decisiva para el crecimiento del baloncesto. Tengo que decir que fue una idea de hace dos años que llegó de forma conjunta en Alemania por la federación y los dos equipos que disputaban la Euroliga. Vamos a las reuniones con mentalidad abierta y mostraremos flexibilidad al tiempo que pedimos respeto para las federaciones y las ligas nacionales. No es una cuestión de número de ventanas, sí de cuestión de principios".

Sobre las reuniones con NBA y ECA

"Tras unas publicaciones en medios, quisimos matizar la misma: enviamos una invitación a la NBA, a los clubes y a los managers de ECA. Fue un placer que la NBA aceptara esa invitación para esta charla abierta y vimos que los clubes estaban dispuestos a recibir inputs tanto de FIBA como de la NBA, que es un socio estratégico de FIBA. Creemos que vamos en una buena dirección porque hablamos más, pero necesitamos ver pasos concretos".

Posibilidad de que equipos se unan a las competiciones FIBA

"Déjeme que le diga una cosa sobre la importancia del crecimiento de este deporte, que es un modo más de entretenimiento y no podemos permitir dividirnos dentro de la familia del baloncesto ya que los más jóvenes girarán la cabeza en otra dirección como Netflix o Fortnite, entre otros. Hay otro aspecto que es hemos visto cómo China y Japón han crecido, también distintas competiciones bajo el paraguas FIBA en Asia y la BAL y vamos a seguir invirtiendo en el crecimiento de BCL Américas… es el momento de hacer crecer el modelo en Europa. ¿Quiere decir esto que los clubes deben venir de nuevo a las competiciones FIBA? Nuestra estrategia siempre han sido modelar el sistema de competiciones de clubes, no queremos ser los dueños, queremos ser socios y tenemos distintos modelos de colaboración en el mundo. No estamos obsesionados con querer ver a los clubes en las competiciones FIBA aunque les reconocemos como miembros de la familia FIBA".

Valoración de la Ventana de agosto previa al Eurobasket

“Cuando hicimos el calendario esta fue una parte complicada y buscamos el balance y el equilibrio. Consultamos todas las partes buscando lo mejor para todos: lo mejor para el producto, las federaciones, las ligas, los clubes, los jugadores… Creo que vamos a ver grandes selecciones en esta primera Ventana de la segunda ronda que determina la clasificación para el Mundial de 2023. Hemos recibido un feedback muy bueno. Estamos muy contentos y emocionados con lo que el 2022 nos va a deparar de cara al 2023 y 2024”.

Impacto y crecimiento de la modalidad 3x3

"Estamos muy satisfechos con el desarrollo de las competiciones de 3x3 y creemos que puede tener un gran impacto en la juventud, también hemos visto el gran impacto en los Juegos Olímpicos".