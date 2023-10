Se acaba la etapa de Ilimane Diop en Málaga

La etapa de Illimane Diop en el Unicaja se cerró este sábado. El pívot senegalés, internacional por España, acababa contrato el 30 de septiembre y queda libre ahora . Firmó por seis semanas a mediado de agosto cuando llegaron las lesiones de Sima y Kravish para reforzar el juego interior. Teóricamente era un buen movimiento de un cupo que daba flexibilidad, pero su rendimiento no ha sido precisamente óptimo. Venía, es cierto, de una línea descendente desde que salió de Baskonia, donde durante años había sido un jugador de rotación. Sus temporadas en Gran Canaria y Murcia no fueron buenas. En Málaga tenía una oportunidad de relanzarse, pero no la aprovechó.

Apenas intervino Diop en tres partidos oficiales y fue de manera casi testimonial. Jugó en las semifinales de la Supercopa ante el UCAM Murcia algo más, en el que más ayudó. Pero después sólo estuvo tres minutos en la final ante el Madrid, de hecho Ibon metió en pista al canterano Baba Badji en vista de la aportación de Diop, que se despidió con 40 segundos ante el Lenovo Tenerife.

Después, el técnico vitoriano decidió que se vistiera Mario Saint-Supéry ante el Zaragoza en su lugar y también que David Kravish volviera a pesar de que está aún en un estado físico precario después de no haber hecho pretemporada por la molesta fascitis plantar que le ha tenido parado.

Así que no ha habido mucho que debatir en el seno del Unicaja. Diop estaba el sábado con el resto de sus compañeros en el banquillo hasta el último día de su contrato y ahora queda libre para firmar por el club que considere oportuno. Había tenido alguna proposición de Brasil para enrolarse en la liga sudamericana, donde empiezan a pagarse sueldos más importantes.

Con los regresos de Sima y Kravish se reestablece la rotación y habrá que hacer reajustes aunque el estado físico del catalán y del de Illinois aún no es el óptimo y seguirá teniendo minutos como cinco Osetkowski, como salió de titular ante el Valencia. Vienen semanas de trabajo para ajustar roles y para profundizar en los sistemas.