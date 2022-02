Acto de conciliación en marzo entre el Unicaja y Katsikaris

El Unicaja y Fotis Katsikaris aún siguen con sus caminos unidos una vez que no han llegado a un acuerdo para finalizar la vinculación que les une hasta junio de 2023. No está siendo una situación sencilla para las dos partes. Como está bajo contrato, el club le he encomendado al griego que elabore informes de equipos y jugadores, por lo que trabaja por las mañanas en un despacho en Los Guindos. Aunque ya no esté al mando del primer equipo sigue siendo un trabajador del equipo malagueño bajo contrato.

No hay entendimiento entre las dos partes, una vez que el técnico quiere que se le abone el dinero íntegro que debería percibir hasta el 2023 para firmar la rescisión. No está de acuerdo el Unicaja y se encuentran en una batalla de desgaste. El equipo malagueño ha recibido una citación para un acto de conciliación en marzo iniciada por el heleno, que alega una modificación de las condiciones laborales puesto que ya no es técnico del primer equipo masculino. Si no hay acuerdo tendrán que acudir a la vía judicial.

Sobre ello era preguntado Antonio Jesús López Nieto en la presentación del nuevo patrocinador del Unicaja Femenino. "Eso es normal. Tenía un acuerdo con el club, está haciendo funciones digamos que no son nada ajenas a su contrato. Él pretende, con todo su derecho, cobrarlo entero. Y yo pretendo, con todo mi derecho, que lo trabaje entero. Si lo vas a cobrar entero no creo que sea nada vejatorio. Hace informes, es entrenador del club, está ahora mismo fuera de la plantilla, pero por qué no dentro de un año podemos cambiar de entrenador y ya lo tenemos. Si ya lo tenemos pagado", explicaba el presidente.

El directivo malagueño daba su opinión sobre el cese de Katsikaris como entrenador. "Hay decisiones que no son agradables, pero el deporte profesional es deporte profesional y las dinámicas hay que intentar cambiarlas. Nosotros hemos apoyado y agradecemos el trabajo de Katsikaris en el tiempo que ha estado con nosotros, pero hay un momento donde hay que tomar una decisión para intentar y, en principio se ha conseguido, un cambio de actitud, un cambio de orientación. Estamos agradecidos con el trabajo del señor Katsikaris y a mí me hubiera gustado sinceramente que hubiera cumplido su contrato porque hubiera sido lo mejor para todas las partes. Esto es deporte profesional, tiene exigencias y no podemos eternizarnos. No somos funcionarios y venimos a jugárnosla todos los días", terminaba.