Aíto: "Ganar al Unicaja es estupendo, lo que pase en el tercero no me importa mucho"

Triunfo contundente del Alba de Berlín, que campó a sus anchas en una plaza grande como el Carpena. Se congratuló Aíto. "Estoy muy contento porque jugamos muy bien y es lo más importante, si ganas te sientes mejor. Sé donde estamos y haber llegado a esta ronda de Eurocup para nuestro nivel es muy difícil", decía el madrileño, que profundizaba en la buena sensación.

El entrenador del equipo alemán ponía en valor el calado del triunfo de su plantilla en el pabellón de uno de los aspirantes al título: "Ganar al Unicaja es una cosa estupenda. Es muy difícil compaginar las tres competiciones. Nuestro principal objetivo es ser mejores cada vez y jugar en nuestra medida. Igual que hoy fuimos capaces de tener mejor porcentaje de tiro, usualmente no pasa. Sus porcentajes normalmente son espectaculares. Lo que pase en el tercer partido no me importa mucho, estoy preocupado por el próximo partido que jugamos en Berlín".

Los alemanes sí tuvieron continuidad durante los 40 minutos, algo que pedía el técnico español tras la derrota en Berlín. "No nos sentimos atenazados porque para nosotros eso ya es un éxito. Fuimos capaces de jugar no como en el segundo tiempo de allí. No tenemos responsabilidad para tener que ganar el partido, no nos sentimos presionados", explicaba.

Escuchando sus palabras, la victoria en el tercer partido no es una prioridad. "Cada partido es difícil, diferente. Espero que juguemos bien, que ganemos o no es segundo punto en importancia", comentaba Aíto García Reneses, que detallaba el encuentro que se espera el próximo miércoles en el Mercedes Benz Arena: "Generalmente sucede que cuando hay un play off a tres partidos por el tema psicológico que te crees que cuando ganas lo tienes todo hecho y luego pierdes, ellos van a tener mejor situación psicológica. Ahora somos muy buenos y esto influye negativamente".