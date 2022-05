Alberto Díaz: "Eso de que no tenemos objetivos no es así".

El Unicaja juega el último partido en el Martín Carpena de la temporada. El Baxi Manresa visita Málaga con el equipo malagueño ya sin opciones de play off. "Eso de que no tenemos objetivos no es así. El nuestro tiene que ser ganar cada día, cada partido, y más en una temporada tan irregular como hemos tenido. Es el último partido en el Carpena y nuestra afición se merece que lo demos todo, por ellos", aseguraba en la previa Alberto Díaz en declaraciones para el departamento de comunicación cajista.

Los catalanes llegan como subcampeones de la Basketball Champions League. "Un equipo que conocemos bien, ya sabemos como jugamos cada uno, y por eso el partido lo decidirán detalles y, sobre todo, la energía que ponga cada uno en el campo", explica el base: "Sabemos que viene un equipo muy talentoso, con jugadores que están destacando mucho en facetas ofensivas. Pero creo que es un equipo muy coral en el que todos pueden anotar e irse fácilmente por encima de los 10 puntos cada partido. Tienen jugadores referencia en ataque, pero sabemos que no solo con pararlos tenemos el trabajo hecho".

Ibon Navarro podrá contar, salvo imprevisto del día de partido, con Francis Alonso, Barreiro y Abromaitis. "Es importante recuperar jugadores. Hemos tenido mala suerte en la recta final de la temporada, por lo que cada jugador que se suma es bienvenido y nos ayuda muchísimo. No solo aportarán en cuanto a minutos, sino a juego, así que es una muy buena noticia para nosotros ir recuperando efectivos", cerraba Alberto Díaz.